為圓徒步環島夢 中年大叔竟靠「這招」減肥30公斤

劉聰明環島並蒐集派出所章。（記者蔡宗憲攝）

2018-09-17 22:33

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕徒步環島是不少台灣人的夢想清單之一，桃園一名54歲的男子劉聰明，從百公斤體重時就夢想徒步環島，經過3年多的努力「走路」，減掉30公斤後上月展開環島圓夢之旅。

本業是製作假牙的劉聰明，看起來中等身材，但他笑說，開始走路運動前，體重曾高達108公斤，想要一圓年輕時的徒步環島夢，卻因為過重傷害膝蓋無法成行，除了每天維持的走路運動習慣，透過16次、每次100公里的訓練，終於在今年減到78公斤，順利展開圓夢旅程。

8月28號從桃園出發後，今天抵達屏東滿州鄉，劉聰明為了增加挑戰性，也跟朋友打趣要蓋滿50個派出所章，雖然有長輩認為沒事出入衙門不吉利，但過程中卻充分感受到員警們的熱忱幫助，從飲水到休息都相當幫忙。

劉聰明說，環島過程除了波麗士大人的幫助讓他印象深刻，還有一名女子特別在路旁等待鼓勵他，只因為她的癌末父親曾花一百天圓夢後辭世，另外一對傷心的父母，則是遺憾沒陪伴兒子環島，後來只能帶著兒子照片徒步環島，沿途前來分享鼓勵的故事，讓他不斷湧出能量前進，也期盼這趟徒步環島能感受台灣各地的溫度，寫下屬於自己的人生故事。