霧峰中投高架道下堆垃圾 市府挨批效率差

中投公路在霧峰高架道路下方空間，近日遭人丟棄大批垃圾，因10多天未處理，市議員張滄沂批評市府效率太差。（記者陳建志攝）

2018-09-17 23:51

〔記者陳建志／台中報導〕中投公路在霧峰四德路附近的高架道路下方空地，近日遭人丟棄大批垃圾，因孳生蚊蠅且發出惡臭影響附近環境衛生，市議員張滄沂獲報今天向霧峰清潔隊反映，清潔隊告知該處是市府建設局管養，1週前已發文給建設局但還未處理，張滄沂對於同樣是市政府單位，卻連處理垃圾還要公文往返這麼久，批評市府效率太差。

市議員張滄沂表示，中投公路是台中市前往南投的重要聯絡道，其中在大里、霧峰區的路段，有許多地方採高架道路，下方的部分空間設置體健設施、廣場供民眾運動休閒，但是未使用的空間則常遭人丟棄廢棄物成為髒亂點。

張滄沂表示，近日接獲民眾反映，中投公路下方靠近四德路的空地，遭人丟棄好幾堆的垃圾，不過已經10多天卻遲未見相關單位處理，今天前往現場察看，發現好幾堆的垃圾都已經堆成小山，甚至因野狗咬破塑膠袋，造成垃圾裸露、四散，因最近天氣炎熱臭氣沖天。

張滄沂今天現場聯絡霧峰清潔隊長，卻回覆該處是市府建設局管養，強調約1週前已經發文給建設局，請建設局處理，不過至今都沒動作。

張滄沂批評，市府是一體的，該處垃圾加起來可能還不到一台垃圾車，市府相關單位卻無法聯繫協調，早日將垃圾清走，效率實在太差。

市府環保局副局長陳宏益表示，依程序若發現廢棄物，確實會先通知土地管養單位進行處理，如此才能讓土地所有權人負起維護責任，不過因此區域屬市府管理，將進一步和建設局協調。

市府建設局養工處長陳全成則表示，該處原本由社區認養維護，近日因認養期剛結束，出現短暫空窗期，才會讓民眾丟棄垃圾，將會儘快派人清理，並安排維護廠商加強清潔、巡視，避免再度遭人亂丟垃圾。