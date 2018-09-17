關西水坑溪又見死魚！「死到沒魚可死」 鄉親怒轟科技廠

鄉親把昨天下午在水坑溪流域發現暴斃的魚蝦一列排開，受害的有石斑、明潭吻蝦虎、馬口魚、大肚魚、米蝦，還有蝌蚪。（記者黃美珠翻攝）

2018-09-17 20:44

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮水坑溪又有魚蝦暴斃！陳情民眾直指禍首就是有多次釀禍記錄的某科技業者，這是4個半月來的第2次發生，「魚已經死到沒有可以再死！」鄉親們聲稱，業者的廢水放流口周邊味道刺鼻、聞久頭還會暈；縣府環保局稽查員到達後1個小時才採水化驗，pH值7.4，跟他們剛到時，業者員工自採的水樣檢驗結果6.9明顯不同，如果官方再晚到，水質又會變成怎樣？

鄉親們也抨擊，業者同一個放流口有2種不同的「身分證」。放流口編號一個雖叫「DO1」另一個叫「RDO1」，但2者座標和管制編號都一樣，令人起疑。畢竟這2、3年來，這家業者已經三番兩次不斷排放工業廢水，造成水坑溪從有魚可死，到現在已經幾乎沒魚可以被害，狀況之慘，讓人心寒。

然而從縣府環保局的裁罰記錄顯示，這家業者從2015年起迄今，總共只被開罰6次，今年唯一的一次被罰就在9月4日，污染事實則發生在今年5月間。另外，2016年、2017年各自有被開罰2次的紀錄，6次下來被依水污法開罰金額約48萬8000多元。

環保局水污染防治科直言，水坑溪確實經常發生污染狀況，舉報者也都懷疑是前述業者，但實際透過檢驗確認的只有前述6次，雖然在其周邊並無找到其他污染源，但他們也只能依法行政。

水污染防治科也說，所謂的放流口有兩個「身分證」，其實一個是標示業者的工業廢水和生活污水放流處，也就是放流口編號「DO1」。另一個是雨水放流處，也就是叫做「RDO1」的放流口編號者。同屬同一個廠區，兩個放流口又都在附近，所以管制編號和座標位置都相同。

至於昨天下午事發時，環保局陳情中心委外的巡查人員會分兩波到場，且第一波到場者沒隨身攜帶採檢設備，原因主要是首波巡查人員本來就在附近做其他的稽查，只是一收到訊息後先前往了解之故。

由於各自稽查的業務不同，攜帶的設備也就不同，因此，直到第二波人力到場才正式採水化驗，環保局會再自我要求。這次根據當天的稽查記錄，巡查人員在業者的工業廢水放流口有聞到漂白水味道，水樣已送檢重金屬成分和水中的化學需氧量中。

被指控事業廢水造成水坑溪魚蝦死亡的業者說，他們製程中所生的廢水進入處理設施後，會先流入添有漂白水的水池，經充分曝氣、攪拌等步驟，會再添加石灰等，一關關逐步調整、還原。

當這些廢水經過一道道關卡，來到中和池準備放流時，已經都是透明無色的液體，pH值且穩定在6.5到8之間，才會正式進入到放流池放流。

業者代表說，昨（16）天事發時，白天氣溫都破攝氏30度，放流口確實會積聚一些漂白水，這些會因氣溫升高導致的蒸發作用加強而散發出味道，這就是在場者覺得有刺鼻味的原因，並非他們的放流水不符合法定的標準。