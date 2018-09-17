國慶煙火定位！2128發絢麗升空 花蓮人卡位搶先看

國慶煙火移師今年花蓮，將在花蓮港東堤施放，國慶籌備委員會於今晚7點15分進行煙火定位，總共施放了2128發。（記者花孟璟攝）

2018-09-17 20:16

〔記者王峻祺／花蓮報導〕今年的國慶煙火移師花蓮，將在花蓮港東堤施放，國慶籌備委員會於今晚7點15分進行煙火定位，提供煙火處布設煙火參考，吸引許多花蓮人搶先尋找觀賞地點。花蓮縣政府說，今年花蓮國慶煙火比照去年台東施放規模與內容，但詳細煙火數量、施放時間及細節，將在27日花蓮記者會對外公布，敬請民眾拭目以待。

今年國慶煙火布彈區主要選在花蓮港東堤，約在「歡迎光臨字樣」往北1公里處，今晚舉行煙火定位，時間約5分鐘，總共施放2128發，吸引許多人跑到高樓和空曠處先睹為快；花蓮縣代理縣長蔡碧仲也在晚間至花蓮港24號碼頭巡視煙火晚會場布情形，與民眾一起提前觀賞璀璨煙火。

配合國慶煙火在花蓮港東堤施放，活動主場設置在美崙田徑場，10月10日當晚至少會有2萬組各式煙火齊發，璀璨美麗煙火將照亮花蓮市夜空，但受到國慶日沒有連假影響，目前花蓮民宿及飯店訂房率約5成，許多業者紛紛推出賞煙火專案，盼能吸引遊客人潮。

花蓮縣政府觀光處近日也與觀光旅遊業者合作，盤點出「10大觀賞煙火景點」供民眾參考，分別有國姓廟、阿美文化村、太平洋南濱公園、太平洋北濱公園、花蓮港務局、黎明教養院、美崙田徑場、港口內部、花蓮港休閒碼頭及海上賞鯨船等地。

另外，鄰近海邊沿岸、美崙地區的民宿、飯店及有「民宿一條街」之稱的海濱街面海民宿，也被稱作是觀賞國慶煙火「搖滾區」；其中，北濱外環道旁的堤頂步道，因緊鄰海岸線，往北就能看到花蓮港東堤，民眾想看天空加海面雙重的美麗國慶煙火秀，北濱外環道的堤頂步道也是一項選擇！