進入空品不良季節 高市大動作稽查林園、臨海工業區

聯合稽查人員準備進入中油林園廠稽查。（記者洪臣宏攝）

2018-09-17 20:06

〔記者洪臣宏／高雄報導〕進入秋冬空品不良季節，高市府今天起針對林園、臨海工業區14家石化廠、鋼鐵廠，展開為期7週聯合稽查，督促廠家注意工安及操作，首站選定中油林園廠，發現有「與許可證登載不符」4項缺失，裁罰26萬6千元。

高市副市長蔡復進帶領環保、消防、勞檢、經發及工務等5局處聯合稽查中油林園廠。蔡復進表示，稽查不以處分為目的，主要希望業者遵守法令規定，妥善操作製程設備，但有缺失必定重罰。

環保局長蔡孟裕指出，臨海及林園工業區是領有操作許可最多的地區，高市一年VOC（揮發性物質）排放量有1萬3千噸，臨海3千2百噸、林園1千2百噸佔了大宗，最近3年處分案件又以林園173件、臨海117件最多，因此以這2處工業區為稽查重點。

中油林園廠昨天被查出有「與許可證登載不符」、「製程設備元件洩漏」及「違反事業廢棄物貯存清除處理規定」等狀況，分別依違反空氣污染防制法、廢棄物清理法裁處26萬6千元。

中油石化事業部執行長吳義芳指出，石化事業部今年起採用燃料氣，不再使用燃油，並採靜電集塵，二氧化碳排放已經減量，粒狀排放物也非常低，硫、氮氧化物更低於國家法令標準。

針對VOC管制將加嚴，吳義芳說，林園廠有廿八萬個設備元件，未來將使用無洩漏性設備，降低洩漏率，且從2011年起陸續投資36億元改善空污，改善臭味方面，儲槽系統將改為密封式，目前也規劃斥資21億元，汰換老舊19號鍋爐，新建28號鍋爐，以改善空氣品質。