垃圾變黃金！ 南投縣議員倡議垃圾場種電賺「綠金」

2018-09-17 19:20

〔記者謝介裕／南投報導〕封閉再造的垃圾場變成綠能中心，並非遙不可及的夢！

南投縣竹山鎮垃圾掩埋場10多年前封場，綠美化後已成地方休閒好場所，南投縣議員蔡宜助今天下午召開記者會，推出升級版的「綠金」垃圾場計畫，他說，若當選竹山鎮長，將利用垃圾場腹地導入太陽能發電，讓垃圾不只變黃金，還能把「種電」增加的收入，作為各級教育、關懷弱勢及回饋中和垃圾場在地居民的基金，豈不是一舉多得。

蔡宜助指出，全鎮每天民生家用垃圾量約20噸、資源回收量約5噸、廚餘數量約4噸，10多年前封場後，透過各種工法將地底下的垃圾可能衍生的沼氣、廢氣、廢水等問題淨化處理，再覆土植生綠美化，如今綠草如茵、綠葉成蔭的美景，讓人有置身公園，很難與臭氣沖天的垃圾場作聯想。

目前中和垃圾掩埋場復育面積為2.5公頃，預估可設置太陽能光電版容量約4.14MW，總電量為400萬度，可供應1600戶家庭用電，相當於種植16萬4000多株綠樹，減碳量約3000公噸，不僅可為公所公庫開闢財源，連帶空污問題也能獲大幅改善。

南投縣府環保局長方信雄說，縣府目前也積極進行「縣管公有房舍及學校屋頂空間設置太陽光電發電設備計畫」，迄今已有78所校舍加入，每年約可產生1000多萬度的電力，相當於12座台北大安森林公園1年的碳吸附量，且還可降低辦公校舍受太陽直射，減少空調使用達到節能目的，因此，對於「綠金垃圾場計畫」，也表認同及肯定。

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