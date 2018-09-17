台積電盃-青年尬科學競賽 新莊高中奪冠

2018年全國青年尬科學競賽得獎同學汪文皓（左3）、楊子毅（左4）、葉于綺（右3）及指導老師合影。（教育局提供）

2018-09-17 19:25

〔記者方志賢／高雄報導〕台積電盃-青年尬科學競賽，今年以「科幻」為主題，7隊21人進入決賽，新莊高中楊子毅、葉于綺、汪文皓3位同學，以好萊塢電影「駭客任務」，探討科技預言，深入精闢的內容，榮獲全國冠軍。

這項競賽日前在國立科學教育館進行決賽，高雄市立新莊高中高三學生組成的「蚊子魚」隊，一路過關斬將進入決賽，最後以探討「駭客任務」影片內容奪冠，亞軍為師大附中與中山女中聯隊 、季軍為中興大學附中。

楊子毅說，主辦單位事先提供5部電影，選其中一部電影，探討其真實與虛幻的科學，以及延伸出來的人文哲理及道德問題。他們則選電影「駭客任務」為題目。

葉于綺說「駭客任務」故事背景，講述未來世界是人類與機器人大戰，當時的人類變成可發電的電池，實際上，人類的細胞膜雖可產生微量的電子，卻無法像電影中供應許多電量，這部分應為電影作者虛構的。

葉于綺表示，電影裡人的意識可上傳到某個地方，但人腦的神經元很龐大的，要把人的意識全部上傳是很困難的，目前僅能從較簡單的生物著手，未來一步一步朝人體前進，但可能需要好幾代人才可達成目標。

指導老師李宜玲指出，這項競賽訴求閱讀、口說及思辯能力的綜合表現，闡述及詮釋講題的重要觀點及精隨。校長陳良傑表示，這項競賽題材多元，從科普書籍到科幻電影等作品，讓學生能從生活中發現科學、並且貼近科學。