苗栗首座寵物公園 十月落成啟用

苗栗縣內首座寵物公園已將近完工，預計十月可開放。（記者鄭名翔攝）

2018-09-17 19:25

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市東興河濱公園，過去因建置多年、設備老舊，難吸引市民駐足休憩，頭份市公所今年向行政院水利署爭取補助，共投入千萬進行整治改頭換面，除了打造人行、自行車步道，更於公園中心打造全縣首座的寵物友善公園，設置爬坡道、小柵欄等毛孩遊戲設施，預計10月中即可完工，成為民眾休閒娛樂的新去處。

近年少子化趨勢明顯，但養寵物的家戶卻逐年成長，也使得全台各縣市積極發展寵物友善環境公園綠地。而頭份市近年人口遽增，公園綠地不足，頭份市公所遂向水利署爭取900萬元補助、加上100萬元公所配合款，以打造苗栗首座寵公園為目標，重新活化中港溪旁的東興河濱公園。

頭份市長徐定禎表示，1.8公頃的東興河濱公園增設寵物友善公園，內部除有高低起伏的木製坡道，另還有可讓小狗鑽跑的水管，目前工程進度已完成逾75%，預計10月中旬即可完工，月底前正式開放。

除了寵物友善公園外，該計畫另也規劃河濱人行步道，供民眾在此賞景健身，此外也將與既有的大河戀、永和山水庫、頭份3條自行車道串連，增設自行車道，打造完善舒適的騎乘空間。