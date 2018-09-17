伊甸基金會深入原民區 找出角落慢飛天使

2018-09-17 17:51

〔記者蘇福男／高雄報導〕大旗山地區發展遲緩兒童的通報率，近2年有明顯提升，伊甸基金會甲仙早期療育服務據點今天受託深入那瑪夏山區，偕同衛生所護理師訪視社區，希望透過遊戲的方式，進行簡易兒童發展篩檢，找出6歲以下的慢飛天使。

高雄市政府社會局兒童福利服務中心委託伊甸基金會甲仙早期療育服務據點，深入社區發現發展遲緩兒童，去年甲仙區0-3歲疑似個案的通報率提升，都是透過逐戶拜訪的方式，找出角落中的慢飛天使。

旗山早療中心主任許廷安指出，近2年來共接獲255件新增通報案例，估算平均通報率達15.9%，其中，已有202位兒童接受早期療育服務，達到及早發現、及早治療的功效。

今年甲仙早期療育服務據點更透過公益彩券回饋金，整年度推動「到宅篩檢」服務，除協助破除「大雞慢啼」的傳統觀念，更教育家長接納早期療育是一種「受教權」，而非福利施予的觀念，促其更積極尋求療育服務，避免兒童輕微或短暫的障礙，變成永久性的失去功能。

伊甸基金會除平常結合幼兒園、社區團體舉辦各項活動，宣導正確早期療育觀念，每年並定期辦理大型篩檢活動吸引人潮，發現角落的慢飛天使，幫助他們健康成長。

伊甸甲仙早期療育服務據點表示，民眾如想進一步了解到宅篩檢情況，歡迎電洽07-6618106轉21。