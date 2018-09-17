1：47分的記憶！ 埔里鄉親用舞台劇紀念921大地震

2018-09-17 17:35

〔記者佟振國／南投報導〕921大地震將屆滿19週年，當年遭地震重創的南投縣埔里鎮，歷經多年重建與社區營造走出震災陰霾，今年的震災紀念活動特別呈現社造成果，其中縣內唯一由社區居民自組的珠仔山社區歷史舞台劇團，舉行真人真事改編舞台劇「1：47分的記憶」首演，憶及19年前親身經歷那驚心動魄的夜晚，讓許多鄉親百感交集。

也有鄉親表示，19年前正當大家準備歡度中秋佳節時卻遭逢這場百年大震，今年的921與中秋節只差3天，時間與當年一模一樣，因此感受也特別深刻。

1999年921大地震將於本週五屆滿19年，當年地震重災區的埔里鎮，有多場紀念活動，包括菩提長青村照例於20日晚間起的守夜活動，直至地震發生的921凌晨1點47分；新故鄉文教基金會於紙教堂舉行紀念音樂會，鎮內16個社區也會在埔里藝文中心舉行社造成果展。

其中縣內唯一由社區居民自力成立的珠仔山社區歷史舞台劇團，舉行年度大戲「1：47分的記憶」首演，社區理事長黃啟瑞表示，這是921地震地方上的真人真事改編後搬上舞台，有失業中年男子歷經妻子在震災中罹難的人生體悟、父母在面臨搶救子女的抉擇與煎熬、以及災後救援物資發放所展現的人性光輝與黑暗面等等。

黃啟瑞指出，居民都是素人演員，但重演19年前親身經歷那驚心動魄的一晚，不少人在排演時即激動落淚不能自己，相信舞台劇也能獲得更多鄉親共鳴。