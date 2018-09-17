新竹車站改造三部曲有成效 嘉義市府來取經

2018-09-17 17:26

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府2年多來推動新竹車站改造三部曲，成功改善新竹轉運站、前、後站地下道，並改造新竹車站前行人徒步區、採用透光風雨走廊，最後是希望打造大車站計畫，這項成功經驗已獲多個縣市來取經，而竹市姊妹市嘉義市今天也來參訪取經，希望也能讓嘉義市車站改造成功。

市府交通處長倪茂榮說，新竹車站每天進出的人潮為43000人次，是嘉義車站的2倍，過去新竹火車站前行人寸步難行、人車爭道，民眾騎YouBike還要穿越車流頻繁的中華路，為解決火車站給人「亂」及「快」負面印象，市府進行大改造，在火車站前打造可容納1500人的行人徒步區、並調整YouBike站位、新設車站兩側透光風雨走廊，重新塑造站前景觀，讓百年車站風華再現。

此外，竹市推動YouBike的經驗也是嘉義市參訪重點，交通處表示，竹市的YouBike2年前的5月26日啟用後，已成為市民外出重要的交通工具之一，目前竹市（含新竹科學園區）有57站，1325輛車，曾經創下「單日週轉率19次全國最高」、「全國首創鐵馬結合鐵道」等紀錄，累計使用人次已超過260萬人次。

交通處表示，市府進行火車站的改造三部曲，以人為本為概念，重塑站前景觀，是進步城市的象徵，如今火車站前混亂的景象不復見，行人獲得應有的行走空間與動線，也提昇整體的市容景觀。

此外，YouBike和市民生活已密不可分，除滿足市民交通需要，通勤、通學、購物休閒也更加便利，希望新竹市與嘉義市交流成功經驗，共同打造幸福城市。

嘉義市府交通處長游志祥參觀後對竹市將交通複雜的車站地區系統性整理成功翻轉成為亮點很有感，且對YouBike發揮市區觀光功能的印象佩服，這些將可做為嘉義市參考，期許複製竹市成功交通建設經驗，讓嘉義市民也享有更便利、完善的交通服務。

除嘉義市來參訪，先前包括台南市、桃園市，基隆市、花蓮市也都率團來參訪，參觀中央公園、護城河親子公園和新竹轉運站等市政建設。