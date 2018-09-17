縣市環保施政評比 中市獲4A全國第一

加強烏賊車管制，環保局執行路邊攔檢作業，排氣檢驗不合格立即處分。（記者黃鐘山攝）

2018-09-17 17:15

〔記者黃鐘山／台中報導〕台灣環境保護聯盟今日公布2017年縣市政府環保施政評量成果，台中市在節能減碳與再生能源推動、公害防制、環境治理、公眾參與4項指標獲得Ａ級「優良」，並以總評分83分，奪下全國第1名。市府說，台中火力發電廠減煤、汰換燃油鍋爐為天然氣還特別受到肯定。

台灣環境保護聯盟追蹤檢視各縣市「環境保護」與「永續治理」表現，評比項目為「節能減碳與再生能源推動」、「公害防治」、「環境治理」及「公眾參與」四個群組，每項最高分為Ａ，總成績最高為4Ａ。

市府表示，2017年評比結果今日出爐，台中在4個群組都獲得最高分Ａ級評比，總成績達4Ａ「優良」級，新北、桃園並列4Ａ級，但台中市總評分83分，贏過桃園市的82分、新北市的79分，高居全國第1，其中台中火力發電廠減煤、汰換燃油鍋爐為天然氣特別被肯定。

環保局表示，市府大砍中火生煤用量500萬噸（24%），以及加嚴排放標準，獎勵補助企業將燃油鍋爐改為燃氣，3分之1的工業鍋爐已改成使用低汙染的天然氣，也加強查緝不法排放工廠，讓台中PM2.5年均濃度與紫爆天數均逐年下降。

環保局長白智榮表示，市長林佳龍廣邀專家學者及民間團體研商，要市府各局處配合找出各種空污成因加以改善，擬定86項空污減量行動方案，其中更有19項為全國領先或首創的措施，也大力改用電動巴士等綠色運輸。

他強調，台中PM2.5的平均濃度自103年27μg/m3逐年改善，至106年20.2μg/m3，大幅減少25%，優於全國平均，紫爆天數也創下近8年來新低，感謝各界和市府共同努力，才能獲NGO團體肯定，將持續為改善空品與提升環境品質而努力。