藍綠議員要求提高污水下水道接管率 中市府：年增3萬戶

2018-09-17 16:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府持續推動污水下水道普及化，但藍綠議員今日都在議會要求提升接管率，尤其是原縣區更應加速進行；市府水利局長周廷彰說，污水處理量由2014年約11萬噸，提升至現在26萬噸，未來將以每年增加接管3萬戶速度成長。

市議員謝明源，邱素貞、翁美春、陳淑華質詢表示，台中污水下水道建設投入較慢，前市府每年建設經費不到9億元，雖然林市府這4年每年挹注預算超過15億元，但至7月止，台中普及率在六都之中只贏過桃園，應找出有效的因應對策。

翁美春又說，原縣區污水接管率不到1%，豐原污水系統也要加把勁，儘速進行用戶接管，縮短城鄉差距；國民黨議員朱暖英則批評，這4年水利局已投入約55億元，卻沒大幅提升污水下水道埋設及接管率，愧對市民。

周廷彰回應，2014年全市僅5座水資中心，配合豐原水資中心今年底完工，全市將共有11座水資中心，污水處理量可由2014年的每日11萬噸提升至每日26萬噸，但污水家戶接管有諸多困難要克服，施工期程較長。

周也說，2010年至2014年全市接管戶數僅增加4.3萬戶，今年4月已突破16萬戶，接管戶數六都排名第4，年底則突破17萬戶、新制接管率17.7%，未來將以每年增加接管3萬戶，在2022年達成接管30萬戶，接管率30%的目標。