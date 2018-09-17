「問題先生」馬英九：鳳梨冰為什麼要配肉丸？

前總統馬英九到廟東吃鳳梨冰，笑問「吃鳳梨冰為何要配肉丸？」，業者表示，因吃肉丸口渴剛好可以吃鳳梨冰；馬英九笑回「我吃肉丸都不會口渴」，笑翻旁人。（記者歐素美攝）

2018-09-17 16:24

〔記者歐素美／台中報導〕前總統馬英九今天到豐原廟東夜市走訪小吃店，為台中市長參選人盧秀燕拉票，到知名的金樹鳳梨冰店，見店內只賣肉丸及鳳梨冰，自我調侃是「問題先生」，笑問業者「鳳梨冰一定要配肉丸？不能配麵線？」，業者表示，因吃肉丸口渴剛好可以吃鳳梨冰，麵線本身已是湯湯水水再配鳳梨冰吃了會太撐；馬英九則回說「我吃肉丸都不會口渴」，笑翻旁人。

前總統馬英九今天南下台中市，上午參加完谷關大道院「蟠桃聖會」三獻大典後，下午即前往豐原慈濟宮參拜，並和立委江啟臣、盧秀燕及市議員陳本添、張瀞分等在廟前一起手作蛋黃酥，並在信望愛等弱勢團體機構提供的中秋月餅禮盒、鼓及腳踏車上簽名，希望能協助弱勢團體募款。

馬英九隨後在江啟臣等陪同下，到一旁的廟東夜市品嚐菱角酥及鳳梨冰，馬英九沿路不忘與民眾握手，幫參選台中市長的盧秀燕拉票，呼籲民眾支持盧秀燕，不少熱情民眾也搶著和馬英九合照。

馬英九及太太周美青，之前曾先後走訪廟東的金樹鳳梨冰，並在店內留下簽名，今天舊地重遊，業者笑說，周美青的人氣不如馬英九本人高，讓馬英九不好意地笑說「這是你說的喔」。

前總統馬英九品嚐廟東知名的小吃菱角酥。（記者歐素美攝）

前總統馬英九在弱勢團體提供的腳踏車上簽名，協助弱勢團體募款。（記者歐素美攝）

前總統馬英九和立委江啟臣、盧秀燕等手作蛋黃酥，協助弱勢團體募款。（記者歐素美攝）