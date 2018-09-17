鼓勵青年返鄉就業 東縣府買屋、租屋優惠雙管齊下

2018-09-17 16:19

［記者王秀亭／台東報導］為鼓勵在外縣市工作青年返鄉就業、創業，台東縣政府提出買屋、租屋優惠雙管齊下，幸福住宅58戶餘屋將下修認購年齡，只要單身年滿25歲就能認購；修繕中的勞工育樂中心，已將3樓改為14間住宿套房，未來將以低於市場租屋價格一半的租金（每月3000元）租與單身勞工。

已營運20年的勞工育樂中心，兩年多前經尼伯特颱風重創，經縣府社會處爭取花東永續發展基金修繕，目前仍在施工中。

台東縣黃健庭今天下午勘查施工進度時表示，台東縣府近年積極招商，產業發展蓬勃，創造許多就業機會，失業率亦為全國最低，期間發現許多青年回鄉創業、就業，馬上面對居住問題，遂提出返鄉青年買屋、租屋優惠。

斥資2664萬元修繕的勞工育樂中心，除原有功能，將開放3樓共14間住宿套房，出租給返鄉就業，有租屋需求的勞工，每間一個月3000元，每位勞工僅得申請一次為限，為期一年，每間房僅限單身可租賃。

位在康樂火車站旁的幸福住宅，經多次的申請、選屋，300戶之已認購8成，目前尚有約58戶額度，黃健庭說，縣府著手修改「台東縣幸福住宅出售及管理自治條例」的認購年齡限制，將單身年滿40歲下修至25歲，待台東縣議會同意，最快10月就可開放申請，以回應有需求的勞工或年輕朋友。

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