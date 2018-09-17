北醫大設跨域創新中心 豐富臨床開發AI醫學

台北醫學大學今正式設置創新創業教育中心，要將AI與醫學相結合，如圖中的北醫大學生就利用開發套件，設計互動指令至zenbo機器人，進行相關研究。（記者吳柏軒攝）

2018-09-17 16:26

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北醫學大學今開設「創新創業教育中心」，大設人工智慧實驗室、3D列印與機器人等資源，要搭配具備的多家臨床醫院及中心，讓學生跨域開發，進行真實問題的研究，將開發智慧醫院4.0的願景。

北醫大副校長吳介信表示，北醫大體系具豐碩的臨床資源，如有北醫大附設醫院、萬芳醫院、雙和醫院、台北癌症中心、台北神經醫學中心、寧波醫療中心等，成立跨領域學院後，可運用臨床優勢，開發一系列以真實問題為基礎的課程，搭配未來AI領域，並設置人工智慧實驗室、開放式工作坊、創客基地等，來將AI與醫學做整合，例如未來AI結合物聯網建立的智慧急診室，已是許多醫院進行中的計畫。

北醫大創創中心主任邱士峰表示，已有企業看重北醫大臨床資源，表達合作意願，如廠商希望跨足醫療領域，因此將以捐款、捐設備等，讓學生藉此探索臨床需求，改善現有設備不足處。

北醫大校長林建煌強調，創創中心規劃設置AI Lab（人工智慧實驗室）、3D列印與機器人等資源與空間，提供學生腦力激盪與實做，並提供各種設備，如3D列印機、雷射切割機、Google Home、智慧音箱與機器人等，學生可透過課程與工作坊訓練，把構想轉化成實際原型產品等，而北醫大將朝smart TMU發展，在科技與生醫結合趨勢下，盼為來邁向智慧醫院，協助生醫領域突破發展侷限，進而造福社會大眾。