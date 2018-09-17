歡喜做憨人！和美快樂志工隊定點供餐關懷寒士 5年不間斷

彰化和美德美公園快樂志工隊舉辦關懷寒士過中秋活動，美髮設計師參與義剪。（記者劉曉欣攝）

2018-09-17 16:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕歡喜的事，大家一起做更有勁！

彰化和美德美公園快樂志工隊連續5年來不間斷關懷寒士，每星期兩次發放餐點，節慶前則加碼物資；發起人鄭錫興說，運用社福機構的支援、宗教團體的支持，每個月約發放1000人份餐點，5年下來已發出6萬份以上。

為何選擇寒士來作社會關懷？鄭錫興說，寒士往往是社會最少被關注的一群，「既然很少人做，那就更值得做」，他跟志同道合朋友約20人，一起來做志工，定點定時發放餐點，除了社會資源與社福機構的支援，志工還會掏腰包來加碼菜色。

鄭錫興說，今年則在縣議員賴清美協助下，邀請雅頓國繼時尚造型設計師加入每季定剪，今天出動5名美髮師，6成寒士都在巧手下換個新髮型。

雅頓時尚造型經理李烱銘說，全國30家分店，每年義剪超過100場，義剪人次超過1萬人次，設計師都是利用休假或是上班撥空前來，很開心能用專長來做社會關懷。

賴清美說，每個寒士都有不同的人生故事，社會善心人集合力量，就可以來拉邊緣人一把，讓社會更美好。

今天的關懷寒士過中秋活動由和美鎮長阮厚爵、人安基金會，和美龍華慈會堂、和美濟明寺、鹿港彰邑武將宮、二林奉天宮、武利德爐會、縣議員賴清美、雅頓國際時尚造型等單位共同辦理，原本都在德美公園，考量天候因素，改到竹營里社區活動中心廣場舉行。