12年國教新課綱上路挑戰 全校協：教務主任缺很大

2018-09-17 16:16

〔記者林曉雲／台北報導〕課審大會近日通過社會和自然領域課綱，象徵台灣教育未來的新課綱可望在明年順利上路，教育部長葉俊榮感動落淚。但全國中小學校長協會今天指出，「可預見教務主任「缺很大」、將是108課綱上路的大挑戰，全校協呼籲教育部到地方的教育施政主軸必須了解教師需求，對教育行政再給予簡化和減量，讓老師把力氣放在教學專業上、更多的時間備課。

全校協榮譽理事長薛春光指出，108課綱是台灣有史以來最困難的課綱審定過程，2016年2月1日新國會成立後，教育部回應新國會要求，暫緩一切程序，新政府上路後，6月重組「課審會」審議新課綱，2018年召開將近90場會議，平均每月開超過10場會議，要為課綱委員們拍拍手、給予肯定。

薛春光表示，好的課綱不見得就一定可以帶來好的教育，課綱只是第一哩路，新課綱將帶給中小學教育什麼新面貌，教育部做了很多的改變和配套措施，但改變必須針對現場最大的「行政大逃亡」痛點才會有感。他直批，舊的不去，新的行政工作一直從天下掉下來，近幾年行政院及教育部等中央部會新增平台，造成學校行政人員極大的負荷。

他舉例，行政院主計總處的政府內部控制制度相關作業、行政院人事行政總處的WebHR系統、教育部國教署的國民中小學教職員人力資源網、教育局資訊服務入口網、教育局校務系統、教師研習網、環境教育研習網、公務人員終身學習網等。因中央和地方缺乏整合、每個系統互相獨立，學年開始或人員異動之後，就會有很多系統要分別去修改，耗費掉龐大的行政人力和時間。

全國中小學「行政大逃亡」戲碼年年上演，資深老師不接行政，最後只能抽籤，甚至由一年一聘代理老師頂替，找不到行政主管的危機，讓中小學校長成熱鍋上螞蟻，焦頭爛額到處拜託老師接主任與組長，根本無暇思考學校發展，而沒有行政主管的學校，暑假研習找不到負責人；沒有教務主任，沒有辦法排下學期的課，快開學了，課表還難產，2012年即發生台北市某國中排不出課表，開學第一天全校自習的離譜事件，如有學校今年沒聘到新進教師，就直接開代理教師兼組長缺，霸凌代理老師一年又一年。

薛春光表示，問題拖很久均無法解決，2006年調查發現，國中教務、訓導、總務主任平均年資僅1.8年，相當5年換3到4人，96％教務主任續任意願低。但行政大逃亡現象未減緩，106年高雄市轄下34所公私立高中職共有12位教務主任更換（包含國教署轄高中職有18人），教務主任平均任職時間不到2年，有3分之1學校都換人。

校長協會提出三點主張：行政院、教育部到地方施政主軸都必須對了解教師的需求，對教育行政減量，評鑑簡化。讓老師可以把力氣放在教學專業、有更多的時間備課。支持台南市等縣市保障行政職教師免超。兼行政也是老師，行政要後繼有人，要求「教師待遇條例」施行細則，增訂提高兼任主管職務者的行政加給。