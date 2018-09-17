卡哇依動物裝置藝術 秋天來新瓦屋漫步吹風

新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區，22日起展出「慢漫步，吹吹風」裝置藝術展，藝術家用鋼線雕塑動物造型，展現人與自然的友善關係（記者廖雪茹攝）

2018-09-17 15:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕秋高氣爽，來新瓦屋慢活吹風！新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區，22日起展出「慢漫步，吹吹風」裝置藝術展，用鋼線雕塑動物造型，以竹編展現風動、水流的意象，還有披著披風的「熊超人」，展現人與自然的友善關係，開幕當天還安排搭配兩場體驗活動，今起歡迎報名參加。

新竹縣長邱鏡淳表示，「慢漫步，吹吹風」3件裝置作品，策展發想來自「新竹的風」及「新瓦屋的綠意」，藉由「慢活、吹風」為主題的裝置展品，呼喚身處鋼筋水泥高樓間的都市人，能夠慢下來看生活，感受風的吹撫、光影的灑落、樹林的低語，與自然重新連結。

文化局長張宜真表示，畢業自台南藝術大學造型研究所的線性雕塑藝術家任大賢，應邀展出「和你一起吹吹風」裝置作品，以鋼線雕塑牛、鳥、烏龜等動物造型，表現人與自然的友善關係；一隻隻白色動物搭配藍天綠地，拍照超讚！

「記憶浪體」為藝術家李蕢至的竹編創作，其畢業於國立台灣藝術大學美術學系，擅長自然媒材創作。他帶著團隊在新瓦屋駐村創作3週，發覺在客家拓墾中常見竹草構築，因此以竹子為材料，將水與風的意象結合園區內的樹木，和當地的生活物件，創造一股由大地生成，在空間中流動的記憶浪體雕塑。

英國布萊頓大學插畫碩士包大山，以熊超人系列作品聞名。他這次以用纖維強化塑膠（FRP）打造披著披風的熊超人，展現風中的親吻，傳達新瓦屋的好客及舒適休閒感，歡迎大家跟著熊超人一起穿梭漫遊新瓦屋。

搭配新瓦屋裝置藝術展開幕，22日有兩場體驗活動，上午11點到下午1點「紙風車製作」，以自然媒材創作紙風車，採現場免費報名，額滿為止，歡迎親子參與；下午2點到4點半「編織工作坊」，教民眾編織環保且實用的杯墊，17日上午8:00起開放網路免費報名，詳情請上文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」 查詢。