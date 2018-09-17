寵物業換證期限倒數 南市籲：未換證續營業重罰、停業

南市貓隻業者新增部分目前已有22家貓舍申請許可，民眾家中如有貓需美容或寄養，請帶至合法寵物店，以保障飼主權益。（南市動保處提供）

2018-09-17 16:03

［記者王涵平／台南報導］特定寵物業者全面換證期限至10月17日屆滿，南市動保處呼籲儘速換證，如未換證續營業將罰緩300萬元以下、並令停止營業。

動保處指出，農委會去年10月16日修訂特定寵物業管理辦法增列貓為特定寵物，要求特定寵物業者1年內全面換證，緩衝期至今年10月17日屆滿，如逾期未辦理換證，而擅自經營特定寵物之繁殖場、買賣或寄養業者，將依違反動物保護法規定裁處10萬元以上300萬元以下罰鍰，並令其停止營業。

動保處表示，從去年11月起已輔導136間業者換發新證，期間也實地派員至各寵物營業場所協助丈量飼養設施尺寸，申請換證所須文件較以往增加部分，如配合的特約獸醫師諮詢同意書、買賣業者需和寵物登記站簽約等新規定。

動保處表示，南市貓隻業者新增部分目前已有22家貓舍申請許可，民眾家中如有貓需美容或寄養，請帶至合法寵物店，以保障飼主權益。

此外，業者如要繁殖、買賣或寄養貓隻的先決條件是必須先辦理「特定寵物業許可證」後，再申辦「營利事業登記」方可營業，公開以網路留言或架設個人網頁等廣告方式，都是違法的行為，若經查證屬實，將依法處分。