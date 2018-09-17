網友捕獲高人自製「防尿盾」 一招破解開車族最怕的小狗尿尿

一名男網友在臉書上PO出在路邊發現「野生特製之超大防狗尿輪蓋」。（圖擷自臉書「爆料公社」）

2018-09-17 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕一名男網友在臉書上PO出在路邊發現「野生特製之超大防狗尿輪蓋」，只見鐵灰色車輛的4個輪胎都被用橘色的垃圾桶蓋罩住，貼文下方吸引許多網友熱烈討論，有網友更笑道：「傳說中的+9防尿盾！」

綜合媒體報導，網友在天母德行東路邊拍到，車子上4個車輪被一般家中常見的橘色垃圾桶蓋子覆蓋住，再綁上繩子固定住，這亮眼的配色讓網友直呼好有喜感，但裝一次「防狗尿輪蓋」需要有4個垃圾桶蓋，不少網友喊道：「我可以贊助！」

貼文至今有1.5萬的點讚次數，更引來不少網友留言，紛紛說「莫名的好看」、「塗成美國隊長盾牌應該更好」、「手摸到狗尿沒關係，輪胎就是不準（准）碰到！」、「這防禦指數很可以」、「還不錯看欸」，此舉不但破解小狗尿尿，更獲得網友不少好評。

據了解，「防狗尿輪蓋」顧名思義就是用來防止狗狗在輪胎上面小便，許多狗狗會用撒尿來畫定勢力範圍，而狗狗的尿液會腐蝕輪胎的鋁合金鋼圈，有網友出面解釋，狗狗的尿液在輪圈久了會造成氧化，慢慢地腐蝕後，輪胎跟輪圈密合度會不夠而導致漏氣。