超尷尬！正義母子勇抓小偷 老闆娘淡定揭真相

2018-09-17 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕一對母子在麵包店看到有人拿了兩塊麵包，就直接走出麵包店，富有正義感的這對母子，立刻著急地告訴老闆娘，甚至激動大喊，「她還沒付錢ㄟ！」沒想到老闆娘的一句話，讓氣溫瞬間凝結。

被這對母子誤會成小偷的女大生到網路論壇「Dcard」發文表示，當天剛起床飢腸轆轆，到廚房準備兩個塑膠袋，就開車直奔附近的麵包店，「進去後看見一個美若天仙的老太婆在看電視，跟之前一樣不太搭理我」，還有「一個媽媽帶著他可愛的兒子」，正當她站在菠蘿麵包前，放空猶豫著到底要夾一塊還兩塊時，「我瞄到旁邊的弟弟一直看著我，看得我發寒，實在太毛了所以我選擇吃兩塊菠蘿麵包」，很順手地拿起事先準備的塑膠袋，接著裝入麵包、把盤子放回原位，一切都很順利，原PO開心地吃著菠蘿麵包離開。

正當走出麵包店準備上車時，後方突然傳來一句，「媽媽她還沒付錢ㄟ！」弟弟突然放聲大喊，媽媽發現趕緊提醒老闆娘，「對阿！老闆娘她還沒付錢欸要走了！」，弟弟接著說，「媽媽她真的要走了這樣可以嗎？」媽媽非常著急，「老闆娘她真的要走了！」、「小姐！小姐！」，整個過程老闆娘從容以對，最後老闆娘淡定地揭開真相，「是我女兒啦！不要理她」。

網友看完笑翻，「世界尷尬啦哈哈哈哈」、「心裡OS：小弟弟，你見識還太淺呢！哈」、「那個弟弟家教很好啊～極富正義感XD」、「好險他們沒有跟著學妳、「這樣會害弟弟有陰影辣」；原PO也回覆後續發展，「後來我媽請小朋友吃甜甜圈，說他很勇敢，他很開心，小孩子超可愛的」。

不少網友紛紛想起自身的經歷，「害我想到我高中的時候，有一次校慶我在救護站幫忙，校長跑來探班，護士阿姨就拿了要給學生中暑用的舒跑給他喝，我就一手饋在校長肩上說：『誒那是給學生的誒，又不是給你，你怎麼可以喝』，結果護士阿姨極度驚恐的說：『妳怎麼這樣講話，他是校長誒！』，我和校長互看一眼：『哦，我是他女兒啊！』（燦笑」；「我家是開早餐店的，還在我讀的國中旁邊，早上上課前直接到早餐店拿起前面擺好的三明治拆了就吃，吃完了拿出聯絡簿要老闆簽名，簽完名直接走人，後來聽我爸說有次我簽完聯絡簿走人之後，有個弟弟也拿出聯絡簿要我爸簽」、「之前跟爸爸工作完去小吃店，吃完以後拿了一瓶飲料準備踏上我老爸的破車的時候，乾，客人好像拿起手機準備報警，老闆娘這時才衝出來跟客人說：『嘿係溫昂尬女兒啦！』乾，差點就進警察局了」。