影視基地落腳岸內糖廠 前瞻補助1億2000萬

2018-09-17 15:59

［記者王涵平／台南報導］影視基地落腳鹽水岸內糖廠，將發展國際級影視基地，文化部長鄭麗君今日前往訪視時表示，期許南台灣最大規模的製片廠，將來能以新台劇帶領大家展現台灣新風貌。

鄭麗君今日宣布文化部將與台南市政府合作，在岸內糖廠打造影視產製服務基地，未來將建置明清、日治及戰後民國等特色時代街景，以及各式影視製作專業空間供拍片使用，並已確定公視旗艦新戲《傀儡花》為第1個進駐搭景的劇組。

南市代理市長李孟諺、《傀儡花》導演曹瑞原與地方各界人士出席記者會，鄭麗君指出，過去許多電視、電影劇組搭建的特色場景未能保留、妥善運用，相當可惜，例如電影《KANO》1930年代嘉義市街、電視劇《一把青》的南京空軍基地，以及電影《賽德克巴萊》重現的霧社街景等。

此外，許多影視作品拍攝清末、日治或民初時代的故事，但國內在白河電影文化城106年歇業後，已沒有大型的時代街景可供拍片，未來劇組必須再重新搭建，甚至到中國取材類似的場景，不利台灣影視產業發展。

南市提案「岸內糖廠基地發展計畫」已獲通過前瞻基礎建設計畫補助1.2億元。

曹瑞原表示，《傀儡花》是一部規模龐大的大河劇，從集資到拍攝都面臨巨大困難，但勇於突破才能開啟新局，現在政府要做的影視基地同樣不容易，但國內非常需要一個有時代場景、可以搭建時代場景的基地，這對影視產業的長遠發展相當重要，讓可以長期為台灣貢獻的影視人才不要流落在外。