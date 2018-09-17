半世紀校舍拆除 基隆明德國中新樓啟用

2018-09-17 14:46

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市明德國中今天舉行「明德樓」落成啟用剪綵典禮，基隆市長林右昌與多位市議員、地方仕紳及明德學子們共同見證此一歷史時刻；林右昌說，期許工程完成後，學生能珍惜嶄新的教學環境，好好學習。

林右昌說，他上任後爭取明德國中校舍改建工程經費，斥資1億3百多萬元的校舍工程完成後，將可提供20間新穎的教室，也讓校園空間能夠合理調整及配置，希望讓明德國中師生有更好的教學環境。

林右昌指出，明德國中校舍改建工程能夠順利完成，除了要感謝包括議會等各級民代的支持，更要感謝教育處及明德國中校長沈俊光率領行政團隊，在校園整建期間的辛苦及配合，讓工程能夠順利圓滿完成。

沈俊光表示，「明德樓」完工啟用後，明德的師生們在各棟校舍之間行走，下雨天不再有奔跑、淋雨、鞋濕的窘境；明德國中新大樓工程，總經費計新台幣1億379萬9396元，自105年1月開工，新大樓除了有各處室辦公室，還有20間教室。

明德國中創立於民國28年，原名為「基隆家政女子學校」，民國36年改為「基隆市立初級中學」開始男女兼收，民國57年推動9年國民義務教育後，改制為現今的「基隆市立明德國民中學」，創校迄今已有50年歷史，走過半個世紀後，「明德樓」整建落成，更別具意義。