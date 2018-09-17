呷好料迎花博 中市第五市場千人宴9/27開賣

第五市場推出千人宴，邀請民眾呷好料迎花博。（記者張菁雅攝）

2018-09-17 14:28

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市第五市場連續3年舉辦千人宴，今年活動將在10月21日舉行，為迎接台中花博，菜色升級，價格不變，每人只要399元，等於1桌3990元，就能吃到價值6000元以上的美味料理，9月27日上午開賣。台中市政府經發局表示，依照往年經驗，開放報名不到半天就額滿。

經發局副局長李逸安表示，第五市場前年辦理文學宴，去年辦理花博宴，千人宴成為第五市場年度盛事，今年推出「花呷年宴」，將在10月21日晚上席開百桌，號召千人呷好料迎花博；今年特別配合經濟部舉辦的「台灣滷肉飯節」巡迴活動，每桌加碼端出獲獎滷肉飯，滷肉飯可說是「國飯」，一定讓大家吃得開心。

為了增添樂趣，今年的菜名別有玄機，打出藏頭的「五市宴百席，花博迎千賢」，分別為五福臨門聚寶盆、市集聚鮮海味羹、宴酣之樂秋蟹肥、百年好合生貴子、席上之珍品鮮魚、花團錦簇春滿園、博學多聞始足下、迎賓倒屣醉鮮蝦、千里姻緣齊聚堂、賢妻良母甜如糕。

第五市場自治會會長李西東指出，「花呷年宴」由知名的新林海鮮餐廳烹調，市價1桌6000元，活動優惠價每人399元，即1桌3990元，民眾可以個人或整桌（10人）方式報名，每人限報名1桌，9月27日上午10時在「2018好呷盡在菜市」網站開賣。