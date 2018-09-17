觀音忠富路直通中壢中正路 新闢道路今動工

新闢道路今天動土，預計明年3月完工。（記者陳昀攝）

2018-09-17 14:17

［記者陳昀／桃園報導］觀音區忠富路崙坪段要前往中壢區中正路四段必經忠愛路愛一巷，但該路段寬度僅5至10公尺不等，還有2處90度彎道，市府決定編列6048萬元經費，新闢長度202公尺道路連接忠富路崙坪段至中壢區中正路四段，並施作跨越桃園大圳的橋樑，預計明年3月完工。

桃園市長鄭文燦指出，忠愛路愛一巷有多處房屋阻擋道路、彎道也呈現近90度，而且只有10公尺寬、最窄處僅5公尺，市府評估後決定新闢202公尺道路，直接連接忠富路崙坪段往來中壢區中正路四段間，預計徵收費用4038萬元、工程費用2010萬元，總經費計6048萬元，並施作跨越桃園大圳的橋樑。

桃園市議會議長邱奕勝表示，觀音位處偏鄉，過去建設較少，但升格後府會同心，不分都市或鄉村，只要桃園有需要，府會就一起努力完成，不分黨派、不分顏色，只要是對的事情議會都會支持。

鄭文燦表示，觀音大崙、崙坪地區是以農業為主的鄉村型都市，市府會加強建設，如下：更新大崙游泳池；約6公頃大的崙坪文化地景公園，預計明年完工，公園內也設置客家工藝館，未來交由客家局經營；桃42號道路拓寬工程，第1期從青埔到山東路，第2期從山東路到草漯，道路打通之後，從青埔到草漯只需要6分鐘車程；內厝、山東、月眉等整個大崙地區，正在進行「大崙樂活計畫」，包括：規劃復育和活化內厝垃圾掩埋場；興建大崙市民活動中心和日照中心等建設；約3公頃大的大坡腳營區，將打造成大坡腳長青樂活園區。

新闢道路今天動土，議長邱奕勝也到場，預計明年3月完工。（記者陳昀攝）

忠愛路愛一巷彎道幾近90度，十分危險。（記者陳昀攝）