時隔19年 《吻我吧娜娜》再到台南獻唱張雨生未發表歌曲

《吻我吧娜娜》演員卜學亮、黃嘉千、范乙霏、于浩威在台南分享參與演出的心情。（記者劉婉君攝）

2018-09-17 13:59

〔記者劉婉君／台南報導〕19年前，果陀劇場《吻我吧娜娜》原計到台南文化中心演出，卻因文化中心演藝廳天花板損壞整修被迫取消，今年劇場重製這齣張雨生唯一音樂劇代表作，時隔19年再到台南，並將獻唱1首張雨生生前未曝光的歌曲。

《吻我吧娜娜》改編自莎士比亞知名劇作《馴悍記》，為張雨生第一齣音樂創作音樂劇，1997年被稱為「台灣第一齣Live band musical搖滾歌舞劇」，今年適逢30週年的果陀劇場，打造復刻版經典重製，10月6、7日兩天，將在台南文化中心演出。

劇中演員卜學亮、黃嘉千、于浩威、范乙霏今天在台南分享參與演出的心情，黃嘉千說，張雨生20年前作的曲子，有些音符太難唱，詮釋起來很緊張害怕，也擔心觀眾會比較，而且除了唱歌，還要一邊跳舞，常常壓力大到想要哭，大家為了保護聲音，平時也吃補藥及營養品照顧身體。

卜學亮說，此次是他與黃嘉千第一次在舞台劇合作，劇中2人分別飾演大男人與大女人，其實自己私下是「俗辣」，個性完全相反，可以在戲裡很兇悍，演起來蠻過癮的，心情很難形容。

重新啟動的《吻我吧娜娜》除了戲劇結構加強，「華人音樂劇教父」梁志民全新打造視覺與音樂整體風貌，張雨生生前未曝光的作曲《愛我不愛》，由KOJI（櫻井弘二）重新編成騷莎，也將在劇中演唱。