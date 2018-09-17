17廠商聯合進駐 中科二林園區動土

中科二林園區舉行聯合廠商進駐動土典禮。（記者陳冠備攝）

2018-09-17 14:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕廠商來了！懸宕多年的中科二林園區開發案，通過二階環評後正式進入實質設廠階段，行政院院長賴清德今日在彰化縣長魏明谷陪同下，參加「中科二林園區開發工程與進駐廠商聯合動土典禮」，魏明谷開心說，二林要起飛了，將變成工業大鎮，賴清德連聲恭喜說，中科二林園區是吸引台商投資的最佳寶地。

中科二林園區佔地631公頃，但從2009年通過後一直卡在二階環評審議，開發停滯，今年5月，行政院拍板通過審議，排除耗水、耗電的半導體和晶圓代工產業，取而代之的是精密機械與環保等企業，目前已核准17家廠商進駐。

賴清德表示，中科二林園區開發設廠十多年，原本大家擔心的環評已經在5月通過，用水用電沒問題，這次廠商聯合動土，即是展現行政院拚經濟決心，也透露，中美貿易大戰令不少台商想回台投資，希望要求幫忙找土地（科學園區），解決用水、用電及人力問題，中科二林園區有600多公頃，未來還有幾百公頃工業土地開發，彰化發展令人期待。

賴清德也說，二林中科園區原本跟台中科學園區串連，帶還不夠，應該跟竹科、南科串連，高科技園區連結讓台灣讓經濟效益更大。最後指出，督促各部會就後續新建工程如期完工，並積極招商，讓彰化產業加速升級轉型，彰化進步就是台灣進步。

條條大路通中科二林！魏明谷說，為配合中科二林園區開發，彰化縣政府早已進行交通改善工程，包括園區東側60米主要道路、東西向快速公路台76線延伸至二林、芳苑路段建設，未來可串林台61、台19與國1、國3等，所謂「路開到哪裡，經濟就發展到哪裡」，二林真的要起飛了，二林要變成工業城市。

今日與會來賓有科技部長陳良基、彰化縣議會議長謝典霖、立法委員洪宗熠、陳素月、黃秀芳、王惠美、二林鎮長張國棟、中部科學工業園區中科管理局長陳銘煌、台灣電力公司董事長楊偉甫等各級民意代表與駐廠商代表、地方仕紳。

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