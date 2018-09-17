致災性豪雨頻率增 中市廣推「透水鋪面」

2018-09-17 13:53

〔記者黃鐘山／台中報導〕致災性豪雨頻率增高，市議員王立任今日指出，透水鋪面工法兼具排水與生態，要求全面施作。市府建設局長黃玉霖說，台中地質多屬於礫石層，「透水地磚」可讓硬性鋪面最小化，加強瞬間大雨排水，將推廣至各公共工程。

王立任質詢指出，這項工法是灌漿前先舖滿飲料杯當模版，灌漿後再把飲料杯拿掉，形成一個洞一個洞的管式混凝土層，加快排水速度，另外設置礫石樁，連接地面和地底層，讓地面的水快速吸進地底變地下水。兼具排水與生態，要求建設局全面推動。

建設局長黃玉霖說，台中地質條件可說是得天獨厚，許多工程地質屬於礫石層，利用「透水地磚」舖設，有利大雨排水，市府將因地制宜，藉由全市人行道建設，讓硬性鋪面最小化；而「水撲滿」等工法也會持續進行，努力讓台中強化「海綿城市」能量。

黃玉霖指出，「透水地磚」舖設由工程單位自行規劃設計，工程較為複雜，建置特別的排水路徑，相較原來不透水的傳統工法，經費約增加30%；人行道與廣場都很適合這種工法。

市府除了在文心路人行道擴建工程施作外，包括文心森林公園都試辦水環境低衝擊開發工法，針對北側的機車停車場進行改善，建置全市首座以水環境低衝擊開發工法的「雨水花園」停車場。

黃玉霖強調，「雨水花園」停車場不僅在鋪面部分採多孔隙透水瀝青加強排水，更利用「水撲滿」原理儲水再運用，提供停車場北側綠地約5天灌溉量，達到水資源永續再利用。台中公園也採「水撲滿」作法，讓瞬間雨水引流至儲水空間，以備日後使用。