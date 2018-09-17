桃園盃青棒組開打 平鎮5虎將捐薪水回饋母校

平鎮高中畢業又獲選職棒新秀的戴培峰（左）、古林睿煬（右）、江國謙（右2）、江坤宇（中）及林靖凱（左2）捐出首月薪資，回饋母校栽培。（記者李容萍攝）

2018-09-17 13:55

〔記者李容萍／桃園報導〕「2018桃園市第三屆桃園盃全國三級棒球錦標賽」青棒組今日開打，甫自平鎮高中畢業又獲選職棒新秀的戴培峰、古林睿煬、江國謙、江坤宇及林靖凱捐出首月薪資，回饋母校平鎮高中的栽培，這也代表他們的棒球生涯又往前邁進一步。

桃園市長鄭文燦上午出席開幕儀式表示，桃園盃全國三級棒球錦標賽舉辦3年來，越來越受各界矚目，甚至有球探出席挖掘具有潛力的球員，相信將成為台灣最重要的棒球比賽，也藉此打造桃園成為三級棒球城市。

鄭文燦表示，桃園盃今年的獎金包括冠軍20萬元、亞軍12萬元、季軍8萬元、殿軍5萬元，青棒組計有來自全國各縣市及韓國一隊共24支棒球強隊角逐冠軍。開幕式特別邀請剛從平鎮高中畢業，又獲選2018年中華職棒新秀的戴培峰、古林睿煬、江國謙、江坤宇及林靖凱，被稱為是「平鎮5虎將」的球員一同開球，為活動揭開序幕。

5位新秀也捐贈在職棒首月的薪水，回饋母校平鎮高中。江坤宇表示，大家都是受到學校的照顧，因此才決心捐出第1個月的薪水，感謝學校及教練3年來的栽培，這次出席開幕活動並擔任代言人相當開心。進入職棒後會記住教練的叮嚀隨時做好準備，把握機會爭取好表現。

第三屆桃園盃全國三級棒球錦標賽青棒組從今天起至9月22日，在青埔運動公園棒球場及國立體育大學棒球場接力開打，有來自全國各縣市及韓國1隊共24支棒球強隊角逐冠軍，開幕戰由平鎮高中出戰韓國城南高中，喜歡棒球的球迷不要錯過精采球賽。