號召志工綠化校園 體育教授蔡葉榮人如其名

台北教育大學總務長蔡葉榮身材修長，專長田徑與跆拳道，但人如其名，對花草很有情感，在校內自發性修剪花草，低身當起園丁志工，默默耕耘校園綠美化10年，也讓其他校內同仁效尤加入，號召成立職員園藝社團，讓眾人自發性付出上下班後空檔，一起讓校園持續欣欣向榮。（記者吳柏軒攝）

2018-09-17 14:20

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北教育大學總務長蔡葉榮身材修長，專長田徑與跆拳道，但人如其名，對花草很有情感，在校內自發性修剪花草，低身當起園丁志工，10年來默默耕耘校園綠美化，也讓其他校內同仁效尤加入，號召成立職員園藝社團，讓眾人自發性付出上下班後空檔，一起讓校園持續欣欣向榮。

「小時候算命師說要複姓，我爸才隨便取的！」出身宜蘭縣三星鄉的蔡葉榮受訪說笑，但名字中的蔡、葉也總有人會顛倒叫錯，雖畢業自台灣師範大學體育系，並擁有田徑、跆拳道等專長，然而幼時回憶中，炎熱夏天躺在大樹下休息，享受看綠色植物的舒適，已養成其心中對花草的喜好。

蔡葉榮說，後來到北教大任教，受到校長張新仁建議，因重視校園綠化，但校內園丁退休遇缺不補，僅有工人定期修剪大草坪，一般花圃、校園細部等無法顧及，每當跑步看見雜草重生，讓蔡葉榮心生可惜，10年前決定開始彎腰蹲低，展開校園綠化。

蔡葉榮說，一開始只是校內教授，利用課餘時間修剪草木、整理花圃，清早7點半就蹲在人行道樹旁拔雜草，週末假日也常拔，多年維護，還曾接過路過民眾好心送來補充體力的包子，直到2年前運動傷害才暫停，雖至今傷勢尚未完全好，仍願採安全蹲下方式，持續整理校園。

但1個人畢竟能力有限，蔡葉榮後來當上總務長，與職員同事聊到此事，發現大家都有心想照顧校園，因此在105學年起成立志工社團，至今已有20多位「熱血教授群與傻勁員工們」不求代價，投入被遺棄忽略的植物上，救起奄奄一息的盆栽，即使吃力不討好，蔡葉榮仍堅持一句話：｢有願力，就不怕有壓力！｣

蔡葉榮說，自己學體育，運動有運動治療，可幫助憂鬱症等，其實園藝也有療癒作用，與植物對話療癒心靈的感覺，乃至無所求的付出等，都令人感到充實，同時更在無形中使身體活動量增加，如今集合眾人力量，已打造出「微園藝實驗區」，把送禮盆栽廢物利用，泥地優化耕植新作物，提供師生乃至一般民眾更大的休憩場所，未來更盼拉學生一同加入，學習食農、環保精神與知識。