迎中秋 貓纜推星光優惠票

2018-09-17 13:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕下週一就是中秋節，台北貓空纜車推星光優惠，9月18日至24日期間，凡在下午5時後於「貓纜動物園」站購買單程票的旅客，便可享有單趟50元的優惠。另外兒童樂園在22、23日兩天，舉辦「中秋畫好月圓 童遊新樂園」活動，遊客可參加園區內的各種免費DIY體驗或繪畫活動，度過美好的中秋假期。

響應中秋佳節，台北捷運公司推出貓空纜車、兒童新樂園優惠活動。原本一般民眾搭乘貓纜，從動物園站出發至貓空站單趟票價要120元，但從今起至下週一，每日下午5時後在貓纜動物園站購買單程票的旅客，享有單趟50元的星光優惠價格。

北捷說明，來回原價要240元的貓纜乘車券，在優惠期間來回只要100元，例如情侶2人購買來回2趟星光優惠車資可立即省280元，就可將貓空郊區玩透透。

另外兒童新樂園於9月22日、23日兩天舉辦「中秋畫好月圓童遊新樂園」活動，園區內舉辦各種免費DIY體驗或繪畫活動，民眾可把握時間到兒童新樂園度過中秋連續假期。

兒童新樂園22日及23日營運至晚上8時、中秋節當天則是營運至下午8時。22日當天兒童新樂園上午930分至12時園區二樓卡哇依親子堡外廣場舉辦「中秋手繪扇DIY」活動，大小朋友可免費參加，但限量300組。

另外，22日當天上10時至下午5時，於園區二樓美食街外廣場，也有「添家多一點愛」兒童繪畫活動，兒童可免費領取畫紙及用具，自由發揮完成大作，憑作品即可兌換精美禮品1份。

22日（週六）上午於11時至下午5時，於園區一樓樹蛙表演場，兒樂和光泉公司共同策畫3場「小豆人與夥伴的奇幻冒險」表演，可愛公仔帶領小朋友唱唱跳跳，現場亦提供健康飲品，透過有獎徵答大方讓遊客免費飲用。

北捷公司表示，9月22日至9月24日期間，只要是全國身心障礙及低收入戶者（本國政府核發之身心障礙證明或低收入戶證明），至兒樂遊客服務中心出示身分證件，經核對後即可獲得免費遊樂券4張，提供遊客搭乘遊樂設施使用，不過每人每日限領1次，且限當日使用。

詳情可洽詢以下電話：（02）218-12345，或台北市民當家熱線1999（外縣市02-27208889）或瀏覽北捷公司網站

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