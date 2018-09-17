擺脫「放羊的小孩」污名 南投浪漫情人橋竣工

南投市「浪漫情人橋」新建工程，今日積極進行橋身與沙雕文化園區引道銜接架設工作。（記者謝介裕攝）

2018-09-17 13:22

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市「浪漫情人橋」新建工程，今日進行橋身及沙雕文化園區引道銜接架設作業，這「最後一哩路」完成後，也等同宣告延宕多時的工程終於竣工，縣府也一掃「放羊的小孩」的污名﹗

「浪漫情人橋」係配合今年2月南投燈會活動才闢建的，當時主體工程雖完工，但引道尚來不及興建，遂以竹鷹架作為臨時引道方式先行啟用，不過，因不夠穩固，並出現受損傾斜危及大眾安全的狀況，導致民怨四起。

隨後，縣府雖允諾會加快興建該橋兩側引道的進度，怎料，4月間傳出承包商跳票3億元的財務危機，最後該工程也被迫停擺，使得整個興建進度嚴重落後，引發民眾強烈不滿並嘲諷縣府，難道要放到明年燈會時，再比照今年方式搭建臨時性竹鷹架引道?

在此前提下，該工程於8月復工後，縣府工務處長陳錫梧雖然信誓旦旦表示，將連同橋身搖晃問題一併改善，並趕在9月底以前完工，惟因過去縣府已跳票多次，以致能否真正兌現承諾?也引發各界關注。

陳錫梧說，當初「浪漫情人橋」的橋身因採S形彎曲造型，以致橋上人員一旦過多，橋身便可能因重心偏離而出現搖晃，現以透過斜張拉力工法改善，且今日隨著聯繫沙雕文化園區的引道，與主體橋身完成銜接後，該工程也正式完工。

該橋長約360公尺、橋寬從2至4公尺不等，總工程費5000萬餘元，橫越貓羅溪聯繫左右兩岸的會展中心與沙雕文化園區，讓民眾不用與車爭道便可徒步往返兩地，進而避免交通意外發生。

南投市「浪漫情人橋」跨越貓羅溪，成為市區新地標。（記者謝介裕攝）

南投市「浪漫情人橋」橋身與沙雕文化園區引道，今日已完成銜接架設。（記者謝介裕攝）