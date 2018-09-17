全球港灣城市論壇起跑 7校333位志工是「高雄最美風景」

全球港灣城市論壇起跑，高雄市代理市長許立明稱讚7校333位志工是「高雄最美的風景」。（記者張忠義攝）

2018-09-17 13:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕第二屆全球港灣城市論壇，將於本月25日至27日於高雄登場，活動今天正式起跑，高雄市立代理市長許立明感謝贊助單位與7所大專院校、333位志工熱情參與，並稱讚「志工是高雄最美的風景」。

第二屆全球港灣城市論壇共有來自全球4大洲25國、65個城市、超過120位重量級港市代表及菁英齊聚高雄，針對「新創與青創」、「會展與觀光」、「海洋新經濟」、「智慧新城市」及「永續綠環境」5大議題，舉辦2場主題演講及16場分組座談。

今天上午的活動起跑記者會，許立明致詞時表示，高市府為了打造港灣城市間的交流平台，發起全球首創以港灣城市為議題的國際論壇，成功用城市外交打破邦交國界藩籬，創造另一種台灣外交活路。

許立明特別感謝來自高雄科技大學、義守大學、高雄餐旅大學、樹德科大、文藻外語大學、正修科大、高雄大學等7所大專校、333位志工，提供多達10種外語的服務環境，他強調，從2009年世運以來，「志工是高雄最美的風景」，因為志工的的熱情參與，讓高雄變得不一樣。

今年的全球港灣城市論壇，在新南向政策的推動上大有斬獲，此次來訪的65個城市中，37個城市派出代表參加，其中東南亞就佔了16個，凸顯高雄作為新南向基地的地位。

許立明也感謝中鋼集團、中油、日月光文教基金會、台灣港務公司、台電、中國信託、台灣人壽等多家贊助單位的共襄盛。

起跑記者會現場，法國馬賽副市長Roland Blun、兩位主題演講人：日月光半導體總經理暨執行長吳田玉、美國華盛頓的「全球創業網絡（GEN）」創辦人兼總裁Jonathan Ortmans，特別錄製了影片，表達祝福及期待。相關訊息可上官網查詢。