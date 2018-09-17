1公斤可折抵22元消費！ 環署攜手超商推廢電池回收

環保署與便利超商合作，即日推出回收廢電池折抵消費的活動。（圖由環署提供）

2018-09-17 13:00

〔記者蕭玗欣／台北報導〕為鼓勵民眾踴躍參與回收廢乾電池，環保署即日起至9月30日將推動「電池便利收，消費折抵多」的消費折扣加碼活動，民眾可持家中廢乾電池至全國的7-ELEVEN及全家便利商店等8000多個門市回收，1公斤廢乾電池可加碼折抵消費22元，可以半公斤11元為計算單位。

環保署表示，本次廢乾電池回收限期消費折抵加碼活動是由7-ELEVEN及全家便利商店共同配合參與，由於台灣的便利超商通路密度在全球名列前茅，幾乎各地區大街小巷都有7-ELEVEN及全家便利商店，民眾持廢乾電池到各門市做回收非常便利，有助提高民眾的配合意願。

該活動自今年9月17日起至9月30日止為期2週，將以加碼折抵購物消費的方式，提高民眾回收廢乾電池意願（0.5公斤廢乾電池可折抵11元當次消費），並藉由業者販售點張貼活動宣傳海報，以及業者官網、App/LINE、臉書公告，及店內收銀機、電視播放活動訊息等多元管道方式宣傳，吸引民眾配合回收，加深民眾廢乾電池回收的習慣與觀念。

環保署表示，除了便利商店，還有其他的回收管道如清潔隊資源回收車、社區/村里資收站、回收商及乾電池的販售點等，民眾都可以多加利用。