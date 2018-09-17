拒絕高輻射 地方抗議中央氣象局口湖建置防災降雨雷達站

2018-09-17 12:56

〔記者廖淑玲／雲林報導〕中央氣象局預定在雲林縣口湖鄉建置「低窪地區防災降雨雷達」，今天上百名居民到雷達站預定地抗議，事後雲林縣府強調，該計畫案未取得當地民眾同意前，絕不會同意動工，並撤除工地圍籬。

中央氣象局根據防災降雨雷達網建置計畫，將在雲林縣口湖鄉萡子寮漁港南側建置雷達站，今天前立委張嘉郡、雲林縣議員黃文祥、蔡孟真、口湖鄉代會主席王紫陽、鄉代王溪邊等人都到場表達拒絕高輻射雷達站，鄉民大拉白布條反對，強烈表達守護家園的決心。

張嘉郡表示，她當立委時就已經向中央氣象局與雲林縣政府抗議該案，但是雲林縣政府還是在去年核發營建執照，罔顧居民健康與意願，儘管雷達站設置對低窪地區降雨及淹水有預警能力，但會造成居民健康疑慮，政府部門應儘速辦說明會，不該貿然施作。

黃文祥等人以屏東縣新園鄉也要建置類似雷達站，因距離民宅只有700公尺遭當地居民強烈抗議改設高雄林園陸軍八軍團營區內，和住宅區有相當距離，為什麼唯獨雲林雷達站會選在距離村落這麼近的地方且靠近雲林區漁會。

黃文祥、蔡孟真以雷達站發射出的微波輻射究竟會不會對居民健康造成影響，中央氣象局都沒說清楚，民眾基於擔心當然反彈、抗議，要求儘速召開雷達站建置說明會。

雲林縣府建設處長林長造等人到場說明，以該案是中央氣象局建置防災降雨雷達，是2014年國民黨執政時核定執行，在監測雷雨胞，讓防災救災預警時間提前1至3小時，民眾有充分時間採取避難措施，減少人命及經濟損失。

林長造強調，該案設置地點位在都市計畫乙種工業區，土地管理人為中央氣象局，但工程總造價超過5000萬元，依土地使用分區管制相關規定須先經都市設計審議通過後，申請建照及相關開工許可；因居民擔心恐影響居住安全，縣府為保障民眾權益已將申請案退件，並要求輻射電磁波主管機關NCC（國家通信傳播委員會）落實把關。