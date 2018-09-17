輸入蛋品、動物性油脂先查廠！ 明年元旦新制上路

衛福部食藥署宣布，未來輸入蛋品、動物性油脂將納入系統性查核。（記者林惠琴攝）

2018-09-17 12:45

〔記者林惠琴／台北報導〕歐洲、韓國去年傳出雞蛋遭芬普尼汙染事件，且過去國內曾爆發輸入越南、香港劣質豬油轉製成問題油品等情形，衛福部食藥署宣布，未來輸入蛋品、動物性油脂將納入系統性查核，輸出國政府機關須向我國提出申請，待通過書面審查，並查廠確認狀況無虞再開放進口，預定明年元旦實施。

食藥署今日發布修正「輸入食品系統性查核實施辦法」，未來輸入的蛋品、動物性油脂，一律納入更嚴格的系統性查核把關。

食藥署科長吳宗熹表示，一般產品輸入我國時，主要通過邊境查驗合格後就可輸入，但系統性查核則是輸出國政府機關須向我國食藥署提出書面申請，並經書面審查與實地查核，評估確認輸出國食品衛生安全管理體系與政府機關監督措施通過後，再開放申請輸入查驗，並於合格後進口。

吳宗熹指出，新制主要是參考國際作法，進而將高風險的產品列入系統性查核，藉以強化把關食安；目前系統性查核已實施產品包含肉類、水產品、乳製品及其他牛來源食品，並於明年元旦再增蛋品、動物性油脂。

食藥署統計，目前國內進口蛋品主要來自美國、加拿大、日本、法國、澳洲、泰國等；進口動物性油脂則以牛油、豬油為主，來自美國、紐西蘭、巴拿馬、韓國、香港、中國、日本等地。

不過，吳宗熹強調，在新措施實施前已有蛋品、動物性油脂輸入紀錄的輸出國家，在原已輸入範圍內，不用申請系統性查核，而是新增的國家或品項才需要申請系統性查核。