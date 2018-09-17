南瀛天文館中秋邀民眾 「重返月球」、尋找月亮女神

2018-09-17 12:47

〔記者萬于甄／台南報導〕中秋佳節即將來臨，南瀛天文館今年以月亮女神阿緹米絲的神話故事為主題，設計一套「尋找月亮女神」任務遊戲，更舉辦中秋節射箭高手比賽、月亮燈手作、日本修曼機器人體驗會等活動，預計22日至24日登場，邀請遊客一同將躲藏的月亮女神找出來。

南瀛天文館表示，希臘神話中月亮女神阿緹米絲不僅掌管天上的月亮，更是一名射箭技巧精湛的狩獵女神，因此天文館運用神話故事，設計「月亮QR CODE尋人啟事」，民眾購買門票或活動套票，即可參與阿緹米絲搜尋任務，並與射箭技術高超的女神以箭術一較高下，最後勝利者將可獲得一個精美的阿緹米斯月亮燈。

南瀛天文館指出，今年的中秋套裝行程活動包含頗受青睞的月亮燈親子手作課程，簡單易上手又實用，行程也搭配劇場影片、天文遊戲等，晚上則可在天文館廣場賞月觀星，適合親子一同參與，且行程僅22日一場，活動採線上報名。

此外，中秋連假期間南瀛天文館星象劇場加開免費午間場次，播放《重返月球》（Back to the Moon for Good），每日一場，限額140人，有興趣的民眾可在22日至24日，當天中午前到南瀛天文館星象館服務台領取號碼牌，南瀛天文館也邀請親子共度充滿天文樂趣的中秋佳節。