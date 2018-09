南瀛天文館中秋邀民眾 「重返月球」、尋找月亮女神

2018-09-17 12:47

〔記者萬于甄/台南報導〕中秋佳節即將來臨,南瀛天文館今年以月亮女神阿緹米絲的神話故事為主題,設計一套「尋找月亮女神」任務遊戲,更舉辦中秋節射箭高手比賽、月亮燈手作、日本修曼機器人體驗會等活動,預計22日至24日登場,邀請遊客一同將躲藏的月亮女神找出來。

南瀛天文館表示,希臘神話中月亮女神阿緹米絲不僅掌管天上的月亮,更是一名射箭技巧精湛的狩獵女神,因此天文館運用神話故事,設計「月亮QR CODE尋人啟事」,民眾購買門票或活動套票,即可參與阿緹米絲搜尋任務,並與射箭技術高超的女神以箭術一較高下,最後勝利者將可獲得一個精美的阿緹米斯月亮燈。

南瀛天文館指出,今年的中秋套裝行程活動包含頗受青睞的月亮燈親子手作課程,簡單易上手又實用,行程也搭配劇場影片、天文遊戲等,晚上則可在天文館廣場賞月觀星,適合親子一同參與,且行程僅22日一場,活動採線上報名。

此外,中秋連假期間南瀛天文館星象劇場加開免費午間場次,播放《重返月球》(Back to the Moon for Good),每日一場,限額140人,有興趣的民眾可在22日至24日,當天中午前到南瀛天文館星象館服務台領取號碼牌,南瀛天文館也邀請親子共度充滿天文樂趣的中秋佳節。