中市西屯區公所 連3年舉辦慈善園遊會募款做公益

市長林佳龍一早就到場與民眾一起健行。（記者許國楨翻攝）

2018-09-17 12:46

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區公所前兩年捐給慈善機構的善款上看百萬，也是廿九個行政區中唯一透過活動募款的單位，昨天連續第三年舉辦愛心園遊會，現場有美食、當季水果及好玩遊戲等攤位，吸引近千位市民參加，市長林佳龍致詞時表示，該活動帶動社會做公益的正向力量，希望讓這份愛心能量廣為散播，幫助更多弱勢族群。

區長何國裕指出，慈善工作不分你我他，社會上有許多慈善機構付出愛心照顧弱勢族群，該公所每年拋磚引玉，結合西屯區里長及慈善團體以園遊會方式募捐善款，今年為落實照顧役男及家屬權益，讓役男服役期間，仍能享有完善的服務與照顧，特別規畫結合役政業務宣導健行活動，透過互動式的有獎徵答方式，讓大家更了解役政相關規定。

昨天在溪西圖書館旁的活動除了健行、園遊會及義賣，另邀請在地社區音樂團體舞蹈暨音樂表演，大家先沿著水防道路欣賞筏子溪水岸景色及高鐵橋下田野風光，健行約1.5小時再回到會場，一邊逛美食攤位一邊欣賞與聆聽節目表演，園遊會攤位收入捐贈西屯區立案社福單位，讓這一份愛心能量廣為散播，幫助更多弱勢族群。

現場除了立委張廖萬堅、市議員陳淑華及市政顧問黃淑芬等人參加，市長林佳龍更是一早就到場與民眾一起健行同時，他致詞時表示，今年是西屯區第3年舉辦慈善園遊會，前二年捐給慈善機構的善款接近100萬元，帶動社會做公益的正向力量，鼓勵市民朋友攜手關懷弱勢族群，一起創造幸福宜居家園。