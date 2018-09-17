新竹愛心伯不當飼養近90隻毛小孩 動保志工伸援

新竹縣70歲林姓阿伯，在河堤邊愛心飼養了近90隻流浪狗，但有不當飼養疑慮，且欠缺乾淨的飲水與食物，許多犬隻狀況不佳。（記者廖雪茹攝）

2018-09-17 12:38

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣70歲林姓阿伯很有愛心，在河堤邊飼養了近90隻流浪狗，但有不當飼養疑慮，且欠缺乾淨的飲水與食物，許多犬隻健康狀況不佳，民進黨新竹縣議員參選人王誠緯配合縣府家畜疾病防治所、台灣防止虐待動物協會募集志工20餘人，今早進場協助清理，為每隻狗造冊，並施打狂犬病及心絲蟲藥劑，立即改善毛小孩的生活環境。

家畜所表示，林姓阿伯將狗飼養在水利地和農地上，後續計畫與國有財產署等地主協調，原地接管該處，改善設施環境，同時透過為結紮和領養方式減量，分批先為母犬結紮，希望能在3、4年內結案，讓該此地恢復原狀。新竹縣長參選人鄭朝方也到場關心，看到有狗拉出血便，心有不捨，允諾將持續提供協助，讓毛小孩有一個舒適溫暖的家。

林姓阿伯說，因為喜歡狗，從30幾歲打零工開始飼養流浪狗，至今已30多年，因數量越來越多，數度遷移，近幾年搬到霄裡溪堤防兩側，現有近90隻；但被告侵佔國有地敗訴，判刑4個月上訴中，他很擔心入獄後狗狗將乏人照顧。

林姓阿伯表示，年輕時從事泥水工，幾乎所有收入都拿來養狗。近20年來幸好有鄧姓老闆贊助飼料，目前每天3包；但最近他因車禍行動不便，加上一眼失明，約每隔兩天餵一次。

王誠緯說，林姓阿伯雖有愛心，但畢竟能力有限，他因擔心狗遭車撞，每隻狗都用鎖鏈繫著，吃喝拉撒都在籠子裡無法自由活動，加上水和食物不足，有不當飼養的疑慮。民眾反映此案已1年多了，他希望縣府介入積極處理。

台灣防止虐待動物協會主任周敬凡表示，棄犬問題嚴重，林姓阿伯不當飼養流浪狗的類似案例很多，心有餘而力不足，需要政府和社會各界正視，並協助領養。尤其，林姓阿伯婉拒為狗結紮或送人領養，亟須溝通與輔導。

家畜所和20餘名志工們分工合作，分別清掃環境，為每一隻狗登錄身分、植入晶片、施打疫苗，並初步檢視身體狀況；如有感染或生病，即先行帶回治療。