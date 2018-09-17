長照》因應高齡銀髮社會 日本首邀台灣照服員赴日研習

2018-09-17 12:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本與台灣社會同樣面臨人口高齡化，日本台灣交流協會為促進交流，首開短期研修計畫，邀請10名台灣長照人員赴日，接受為期兩個月的培訓。

日本駐台代表沼田幹夫今在培訓團餞行典禮上說，培育看護人才是重要課題，鼓勵學員透過第一線培訓，了解日本看護人員如何照顧高齡身心健康，也盼望十位學員未來能成為日本和台灣在看護領域合作上的橋樑。衛福部政次呂寶靜亦出席致意。

日台交協為了促進日台間的看護及福祉領域交流，與衛福部合作辦理「看護及福祉相關人員赴日交流計畫」。透過衛福部與各縣市政府推薦，經過兩階段甄選後，10名台灣看護專業工作者將於下週一出發至長野縣佐久大學，進行為期兩個月的護理培訓，經費全數由日方支應。學員也將通過講座和實習，了解日本看護福祉政策及現場操作、看護技術等；計劃也涵蓋初級看護日語研修等課程，以加深對日本的了解。

沼田幹夫今天以中文致詞指出，日本高齡人口（65歲以上）去年比率達27%，台灣則邁入14%，日本和台灣都面臨人口老化難題，且許多專家預測台灣受到少子化影響，人口老化速度會比日本所經歷過的還要快。在此情況下，台灣也以衛福部為中心採取各樣對策，其中培養看護人才是非常重要的課題。

沼田說，日本致力於看護問題多年，積累了一些專業技術和知識，希望學員透過這次培訓計畫，了解到日本看護制度和照護專業知識，也在第一線體驗日本看護人員如何照顧，盼望十位學員未來能成為日本和台灣在看護領域合作上的橋樑。

長期研究長照的呂寶靜，自身曾多次赴日參訪，致詞時提到日本長照制度有許多值得學習之處，從資源佈建、人力充實到服務能量與品質等，且因應變化、滾動式檢討的速度令她嘆為觀止，相信兩個月的研習，不僅能促進國內長照發展，也能讓十位學員看到這份工作的價值所在。

來自屏東大愛護理之家的學員羅竣傑，已有九年長照工作經驗，此次則是第一次參加此類國際研習活動。羅竣傑說，日本在各方面做事的功力、精神與態度都值得學習，長照政策更有相當完備的規劃和建構，軟硬體都相當成熟，期待此行學習日本看護福祉專業，了解自身不足之處，返國後再和台灣實務工作者分享交流。

日本積極與台灣發展長照相關合作，日本長照產業也有意擴大開發亞洲市場，去年與今年台北與東京曾先後舉辦介護產業交流高峰論壇。而除了此次短期研修，據悉也正研擬相關政策研究的赴日留學計畫，近期內並將舉辦研討會，邀請日本專家到台灣交流。