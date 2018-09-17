谷關大道院「蟠桃聖會」 上萬信眾參拜 花博吉祥物湊一腳

谷關大道院連五天舉辦「八八蟠桃聖會」，不忘宣傳花博，眾人合照，花博吉祥物「來虎」也來湊一腳。（記者歐素美攝）

2018-09-17 12:18

〔記者歐素美／台中報導〕台中世界花卉博覽會將於年底展開，谷關大道院今年的「八八蟠桃聖會」配合花博熱潮，以花卉為主軸，規劃「花現谷關」系列活動，要讓上萬名朝聖者到谷關大道院為母娘賀壽外，也能感受到台中的熱情、欣賞花卉藝術，前總統馬英九今天到場參與三獻大典指出，台灣宗教蓬發展，並展現出理念入世化、管理企業化、信徒制度化、發展國際化等四大特色。

谷關大道院於本月15日至19日舉辦為期5天的「八八蟠桃聖會」，各國宗教團體也都派代表前來為母娘祝壽，每年皆吸引上萬信眾到場參拜，今年最大特色是結合花博元素，無論是佈置、還是活動安排，甚至在食材上都能看見花藝的小巧思。

廟方今天舉行三獻大典，前總統馬英九、台中市副市長張光瑤、立委盧秀燕、江啟臣、王金平及前立委楊瓊瓔、鎮瀾宮董事長顏清標等皆到場。

前總統馬英九致詞時表示，八八蟠桃壽宴每年吸引上萬人朝拜，同時可看到不同族群、不同文化民俗技藝展演，宗教不只是敬拜禮佛心靈寄託，也是傳統民俗文化重要的，中華民國是宗教自由的國家，憲法明訂人民有宗教信仰的自由，政府遷台以來，國內宗教蓬勃發展，充份展現理念入世化、管理企業化，信徒制度化、發展國際化四大特色。

他並指出，近年來宗教不僅是地區的信仰中心，更成為地區的社會福利與社會教育的中心，變成地方上非常重要的安定跟協同力量，宗教團體長期以來致力於感化及淨化人心，誘發人性向上的一面，並發揚存好心、說好話、做好事的精神，未來希望大道院繼續發揚道教宗旨。

盧秀燕則表示，這是地方重要慶典，法會主要保祐國泰民安、信眾家庭幸福美滿，親自參與希望祈求眾神明保祐地方平安、國家順利、風調雨順。