高雄電影節吹VR風 國際論壇、培育工作坊以VR為主題

2018-09-17 12:06

〔記者蘇福男、王榮祥／高雄報導〕高雄電影節今年仍聚焦在「VR」議題，除將舉辦全國最大的「VR國際論壇」，並推出首屆VR學院「VR培育工作坊」，協助台灣新銳創作者加入VR拍攝行列。

主辦單位表示，VR國際論壇將於10月20、21日熱鬧登場，此次難得邀請到世界重量級VR產業界代表和策展人來高雄與會，論壇由現任威尼斯影展VR策展人麗茲羅森塔爾領銜，另法國Newimages影展策展人米高斯維詹斯基、韓國富川影展VR策展人金鍾敏、法國VR劇院放映暨發行團隊Diversion及「台灣產業之光」HTC等國內外VR產業前端的技術、製作、行銷等專業人士也將與會。

論壇議題從影展策展、國際發行、國際籌資與合作、電影拍攝製作，討論到VR產業的前瞻未來。

身兼「雄影國際短片競賽」VR組評審的麗茲羅森塔爾表示，台灣在發展VR產業有很好的科技優勢，許多國際大廠都在台灣，去年高雄電影節發表的《全能元神宮改造王》讓人耳目一新，期待此次來台能看到更多具有亞洲觀點VR作品。

去年蔡明亮導演的VR電影《家在蘭若寺》，至威尼斯影展參賽亦備受禮遇，甚至特闢到原本為荒廢的小島上放映，打造VR電影獨一無二的體驗。

高雄電影節首屆VR學院「VR培育工作坊」，將協助國內新銳創作者加入VR拍攝行列，工作坊公開徵選30位學員，透過為期6天的「VR電影腳本」培育課程，提出適合VR美學與製作的腳本內容，帶領台灣電影人提早切入全球VR電影產業鏈。

高雄電影節將於10月19日至11月4日，於高雄市立圖書館總館、喜滿客夢時代影城、高雄市電影館、駁二VR體感劇院登場，相關售票資訊與節目內容請上高雄電影節查詢。