中華隊印尼亞運獲佳績 金牌選手感謝長庚醫療團隊

2018-09-17 11:59

〔記者林惠琴／台北報導〕今年中華隊在印尼亞運表現亮眼，囊括17金19銀31銅總計67面獎牌，超越上屆仁川亞運的51面，在45個參賽國家中名列第7。其中，鞍馬金牌李智凱、跆拳道金牌文姿云、羽球金牌戴資穎、射箭金牌魏均珩等人，均為長庚醫院所照護，是成功選手背後的重要團隊。

長庚運動醫學照護團隊今日舉辦4週年慶祝會，從2014仁川亞運、2015光州世大運、2016里約奧運、2017台北世大運，一路到2018印尼亞運，均肩負照護中華隊選手的任務。

長庚運動醫學照護團隊為了給印尼亞運選手更完整的照護，動員更多的人力，除了隨隊的5位中、西醫醫師，包含復健科醫師林瀛洲、骨科醫師周文毅、復健科醫師吳致寬、中醫科醫師郭純恩與楊政道外，並有陳盈璇、辜羿璇、鄭星繪、張予親、張家維等5位防護師，連留在國內的醫師與防護師也幫忙支援，一起全力以赴，總計今年長庚照護的選手共獲得4金2銀6銅的佳績。

擔任此次印尼亞運醫療團長的林瀛洲表示，提供選手無後顧之憂的全方位照顧，讓選手能全心投入專注於比賽之中，是能夠創造佳績的主要原因之一。

李智凱說，謝謝長庚運動醫學團隊，能夠破紀錄真的要謝謝很多人幫忙，在賽場上只有更努力、更拚，才不會被其他人超越，下一個目標就是奧運鞍馬金牌了。文姿云也謝謝長庚運動醫學團隊，讓她在這次亞運能夠得到良好的治療與舒緩！

長庚運動醫學照護團隊主席楊政達強調，該團隊這四年來用具體且準確的行動支持國內體育推展，協助運動選手解決運動傷害帶來的困擾，更進一步預防運動傷害，從而帶動國內運動防護意識的抬頭，為運動醫學走出一條不一樣、甚至更有意義的路。未來會整合這些重要經驗，與選手一起為2020東京奧運全力備戰。