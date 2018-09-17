幼教團體發起連署 籲同步發放每月2500元育兒津貼

2018-09-17 11:41

〔記者林曉雲／台北報導〕幼教團體今天發起連署，呼籲實施準公共化15縣市，應同步發放每月2500元育兒津貼。中華民國幼兒教育聯合總會總會長何明德表示，今年8月1日起，未就讀公立、非營利、準公共化幼兒園的幼兒家長，今年不能領取育兒津貼2500元補助，幼教團體因此發起連署要求15縣市今年應發放育兒津貼給這些完全未有補助的家長，且回溯至8月1日起發放。

何明德表示，106年12月21日，行政院長賴清德接見全國各縣市幼教團體理事長時宣示：「全部兒童、全面補助、全國一致」的幼教政策方針，並由各部會規劃政策。但教育部所規劃「少子化相關政策」，不僅制度上混亂爭議，且施行日期不一致，完全違反「賴院長三全原則」，今年上路的幼教政策中，除公幼、非營利、15縣市少數加入準公共化幼兒園的幼兒家長享有政府補助外，「全國絕大多數私幼家長是沒有任何政府補助」。

何明德直批，更諷刺和更離譜的是，原本就已經獲得每年11萬元及5萬元以上（還不含房屋土地無償的成本）補助的公幼與非營利幼兒園，還能加碼補貼。每一位家長都有繳綜合所得稅，為何補助政策差異如此之大，政策執行為何如此不公不義，幼教團體已致函行政院、教育部，行政院已函請教育部依權責處理，但時至今日近1個月，教育部置若罔聞，仍「堅持執行不公不義的政策」。

何明德表示，為爭取絕大多數幼兒合理權益，幼教團體發起訴請「政府15縣市實施準公共化政策應同步實施發放每月2500元育兒津貼」家長連署。