中秋連假住台南 活動好康一籮筐

2018-09-17 11:38

〔記者王涵平／台南報導〕中秋連假往台南，南市觀光旅遊局特蒐中秋主題活動資訊及好康優惠，強力推薦關子嶺泥漿溫泉與多處私房賞月景點，邀民眾攜家帶眷享受充實又超值的歡樂假期。

觀旅局表示，9月22日關子嶺溫泉美食節開幕安排太鼓、音樂、火舞等表演與夜巡，另有小禮物加碼送及豐富摸彩活動，大成殿假日市集及浴衣體驗活動。

「水影映月」及「浪漫邀月」最Special的私房賞月景點，有「虎埤泛月」虎頭埤風景區、葫蘆埤自然公園及尖山埤江南渡假村等。

關子嶺溫泉風景區、175東山咖啡園區及台南都會公園及台南藝術大學等，都是賞月好去處，安平運河遊船兼賞月，航程經過多座特色沿河橋樑，可從運河視角欣賞河水倒映月影美景，並看盡台南的新舊城區。

各大景點在中秋連假也紛推出連假限定優惠專案及專屬活動，如走馬瀨農場即祭出「歡慶中秋專案」等。台南度小月也在9月22日、9月23日於321巷舉辦台南小月季攤車藝術節，9月23日晚間7點起南瀛天文館將在熱鬧的花園夜市展開路邊天文活動-「花開月正圓-中秋賞月在花圓」，民眾可用手機拍下月亮表面的玉兔。藍晒圖文創園區則推出「中秋好朋友」手作市集X月光野餐音樂會。

台南各大星級旅館紛紛推出獨具特色的活動及限定優惠專案。如台南晶英酒店9月23日舉辦「中秋池畔晚宴」活動等。台南旅遊景點及活動相關資訊，請上台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。

觀旅局建議賞月景點：「水影映月」──安平運河遊船、虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村、葫蘆埤自然公園、尖山埤江南渡假村、鹽水月津港、南科迎曦湖、新營天鵝湖、烏山頭水庫、林默娘公園、黃金海岸、觀夕平台等。「浪漫邀月」──台南藝術大學、台南都會公園、175東山咖啡園區、關子嶺溫泉風景區、走馬瀨農場、玄空法寺、永興吊橋等。