沈芯菱勉華醫新生目前完勝台大 笑稱「因為你們有校長」

2018-09-17 11:24

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中華醫事科大今天新生訓練，邀請美女慈善家沈芯菱演講，她勉勵學子勇敢築夢，全力以赴，不要妄自菲薄，還打趣地說，別以為比不過台大，目前華醫完勝，「因為你們有校長」，相當幽默。

1989年出生的沈芯菱，是台灣6.0希望工程執行長，目前是台大商研所博士生，也就讀哈佛大學商學院學程，11歲投身公益，迄今獨力捐助逾800萬元，2度榮獲總統教育獎，也入選十大傑出青年與十大慈善家。

沈芯菱的演講以「夢想進行式，走出自己的路」為主題，鼓勵華醫新生，訂定目標，努力去追求，面對挫折的勇氣關鍵並非難度，而是態度，多傾聽、觀察，並表達行動。

沈芯菱強調，成功不一定要打敗多少人，而是能幫助多少人，有時候也可以幫別人實現夢想，用愛與服務，改變社會。

演講開始前，新生們寫下大學4年的願望，如「順利畢業」、「交到女友」、「考取證照」，以及「成績all pass」...等，貼在築夢板上，華醫校長曾信超與沈芯菱再一起簽名、祝福，場面溫馨。

新生訓練活動由曾信超主持，沈芯菱幽默開場，指稱別以為贏不了台大，其實目前華醫完勝，因為有校長，讓台下笑翻。

由於沈芯菱的事蹟被編入13本教科書，新生們多認識，她也笑稱，一般都會以為課本裡的人，都已經再見了，「我還沒有喔」，相當風趣。

曾信超稱讚沈芯菱是台灣之光，事蹟令人感動，更是勵志，因此特地邀請現身說法，希望給新生們正向學習的榜樣，也能有所啟發。

曾信超說，面對少子化的趨勢，今年新生2759人，比去年還多了逾200人，不減反增，顯見華醫辦學獲得肯定，也很感謝全體教職員的努力。