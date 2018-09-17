「撩師金句」…融化老師的心！彰化國小生飆創意

彰化市信義國中小推出「敬師金句」活動，學生無比創意，讓老師都甜在心頭。（記者劉曉欣攝）

2018-09-17 11:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕只會說「教師節快樂」，這也太普通了，今年流行的是「撩師金句」，學生創意無限發想，連老師的心都被融化了！

彰化市信義國中小今年推出敬師創意金句活動，校長曹建文表示，學生創意無限，有的用純文字寫出對老師的感謝；有的則是自編自導自演，把敬師金句用短片方式演出，讓這個教師節非常不一樣。

曹建文表示，學生寫出的「敬師金句」，也會結合老師所任教的科目，因此，寫給數學老師的是「我們的命運就像圓周率一樣，沒有極限」；寫給理化老師的是「你就像雙氧水加二氧化錳產生的氧氣，讓我們不能沒有你」、「酸鹼能中和，您的嚴肅卻不能中和我對您熱情的心」，都令人拍案叫絕。

因此，寫給歷史老師的是「您帶我們穿越時空學歷史，但我們只想留在有你的同在」，「讀了那麼歷史故事，但我只想知道屬於您的故事」；寫給體育老師的是「到底要跑幾圈操場，才能跑進你的心」！

不過，也有學生特別寫給校長曹建文敬師金句，「校長，您梳的油頭，撞進了我的小心頭」，連曹建文都點頭說，學生觀察入微，遣詞用字發揮創意，就是最好的教師節禮物！