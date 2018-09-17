15縣市準公共化私幼200園 占比26.4％、逾2萬家庭受惠

2018-09-17 11:19

〔記者林曉雲／台北報導〕少子女化已成國安問題，政院多管齊下擬解決家長托育困境，其中推出準公共化私幼政策減輕家長負擔，教育部今天召開記者會公布至9月15日止，非六都的15個縣市準公共幼兒園共計200園、占比約26.4％，受益人數近2.1萬名，可嘉惠逾2萬個家庭，實質減輕育兒負擔，不乏大型有口碑的幼兒園加入，備查名單可至全國教保資訊網查詢。另尚有27家私立幼兒園已完成線上申請並提交地方政府審核，待各園完成簽約及報部備查程序後，占比將達29.6％。

教育部國教署副署長許麗娟表示，準公共化的私幼家長繳費不超過4500元，第三胎不超過3500元，弱勢家庭免費，因為已經開學，由私幼決定退費方式，符合條件的私幼總家數是764家，私立幼兒園在今年9月15日前提出申請，並經審查通過成為準公共幼兒園者，政府協助家長支付的費用回溯自8月1日起計算，且幼兒園可依其規模向政府申請10萬元至20萬元之經費加碼補助，支用於充實或改善幼兒園設施設備等相關用途。

分析15縣市準公共化幼兒園參與率，以宜蘭縣60％最多，嘉義縣也達54％，屏東、南投和雲林也有3成，不過苗栗只有1成，台東縣、澎湖縣及金門掛零。許麗娟表示，教育部尊重園所決定，政策講清楚讓私幼業者不擔憂，協助縣市政府成立單一窗口，而為順應家長的期待將優惠期延長15天，私立幼兒園於9月30日前提出申請，並且在10月15日前完成簽約成為準公共幼兒園者，政府協助家長支付的費用同樣可回溯自8月1日起計算，幼兒園也可以向地方政府申請獎補助經費，用於充實及改善園內的設施設備。教育部呼籲有意願參與準公共機制的私立幼兒園把握最後優惠機會，至於到10月1日以後才提出申請者，政府協助家長支付的費用以園方申請當日起計算，也不再提供幼兒園獎補助優惠。

許麗娟強調，少子女化是國安問題，推動相關策略刻不容緩，同時也必須多管齊下才能解決家長托育困境；我國少子女化對策計畫（107年-111年）主張「0-5歲全面關照」，尊重家長選擇權，以「擴展平價教保服務」及「減輕家長負擔」兩大主軸，雙軌推動。首次提出的準公共化機制，訂定「合作的收費範圍」、「教師及教保員薪資」等6項要件，以今年4月登載107學年度收費現況申請，政府完全尊重幼兒園既定經營模式及課程與教學取向；對於原本收費較低、教師及教保員薪資也低於2.9萬元的幼兒園，教育部提供調整收費以支應調整薪資的空間。而政府協助家長支付的費用也會透由資訊系統快速核算，落實行政減量、加速撥款，各縣市在開學2個月內（分期初、期中2期）就可以全數撥付給園方。

宣導短片「我所知道的準公共政策」、我國的少子女化對策懶人包-2-5歲幼兒教育及照顧【家長篇】。另外，教育部提供的準公共幼兒園布條及宣導單張等提供園方懸掛，可供家長辨識。若有相關問題，可在週一至週五上午8時到下午5時，撥打諮詢專線電話：（02）2256-5366、（02）2256-5379洽詢。