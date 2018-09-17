台南淹水救助表一目了然 淹水戶最高可領5.5萬

2018-09-17 10:49

〔記者蔡文居／台南報導〕財團法人賑災基金會提供南市823淹水50公分以上家戶每戶2萬元，也就是再加碼2萬元，因此這次南市淹水50公分以上的家戶總計可領4萬5000元，100公以上者最高可領5萬5000元。目前總淹水戶數已有8000多戶提出申請。

台南市政府社會局表示，「財團法人賑災基金會」9月14日董事會決議特別比照莫拉克救助模式，針對823熱帶低壓水災淹水50公分以上受災戶擴大急難救助方案，每戶再發給新台幣2萬元。

社會局表示，市府也針對積淹水20公分以上至未達50公分受災戶，每戶發放5000元慰助金，淹水20公分以上至未達50公分具褔利身份的弱勢者（低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、領有身心障礙生活補助者、經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助戶、特殊境遇家庭），每戶1萬元慰助金，以讓更多受影響災民得到慰助。

社會局統計，截至本月16日各區公所受理申請淹水補助案件，20公分以上未滿50公分一般戶7011件、20公分以上未滿50公分的弱勢戶1014件、50公分以上未滿100公分家戶6749件、100公分以上家戶205件。

社會局表示，為加速淹水補助款項撥付作業，此次淹水補助採預撥公所方式，截至9月14日已預先撥付給各區公所總計2億742萬元，以協助民眾儘早領取淹水補助及恢復生活。

另，南市社會局提醒民眾，符合住屋內遭水淹達20公分以上者，請儘速在9月28日前向各區公所提出申請，以利公所審查及發放淹水補助，維護民眾權益。相關疑問可洽各區公所或市政府社會局社會救助科06-2995686。